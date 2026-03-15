Montero reprocha a Moreno el "colapso" de la dependencia con "7.000 andaluces fallecidos en 2025 esperando la ayuda"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una reunión con la directiva de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). (Foto de archivo). - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), el "colapso" del sistema de dependencia en Andalucía, y ha aseverado que es "insostenible" que "casi 7.000 andaluces fallecieran en 2025 mientras esperaban recibir su ayuda".

Según ha indicado el PSOE-A en una nota difundida este domingo, dicho dato ha sido publicado en el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, que elabora la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales, y en el que Andalucía es "la segunda comunidad de España en la que más se tarda en recibir una prestación o servicio", con "496 días de media".

María Jesús Montero, que esta misma semana se ha reunido en Sevilla con la directiva de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), ha achacado a la "inacción" del Gobierno de Moreno que en Andalucía haya "más de 50.000 personas con dependencia esperando a ser atendidas, siendo también la segunda comunidad del país con mayor lista de espera".

La también candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas previstas para esta primavera se ha comprometido a que su atención será "una prioridad en su futuro gobierno, mejorando las prestaciones y siendo capaces de quitar esa lista de espera que es interminable".

Asimismo, Montero ha puesto el foco en otra de las "grandes deficiencias", a su juicio, del "modelo" de Moreno, en referencia al "maltrato sistemático a las plantillas que se dedican a los cuidados".

La dirigente socialista ha denunciado al respecto que estas profesionales "tienen unos sueldos que, en muchos casos, no les permiten llegar a fin de mes, y unas condiciones laborales imposibles" y se ha comprometido a "resolver esta precariedad".

La secretaria general del PSOE-A ha remarcado también que la sociedad actual demanda prestar "más atención a las personas mayores y a las personas vulnerables", ya que la esperanza de vida ha aumentado y el objetivo colectivo debe ser "disfrutar plenamente" de esa etapa.

Por ello, ha criticado la "escasez de los recursos" que, según ha advertido, actualmente ofrece la administración andaluza. "Es muy difícil que una persona se pueda mantener con una ayuda a domicilio de dos horas y media al día; hemos cambiado esta legislación y hay que aplicarla aquí en Andalucía", ha aseverado María Jesús Montero al respecto.