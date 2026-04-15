Montero valora el "cariño de la gente" frente al "marco mental" que "pretende" el PP-A sobre que "no hay partido" el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el encuentro organizado por la Cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares. A 15 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La se - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este miércoles el "cariño de la gente" que percibe en la calle, y lo ha contrapuesto con el "marco mental" que, en su opinión, se "pretende instalar" desde el PP y otros ámbitos acerca de que "no hay partido" en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, como si no fuera necesario ni que la gente acudiera a votar ese día, porque la victoria del PP-A estaría ya asegurarada.

Así lo ha comentado la candidata y dirigente socialista durante su participación en un encuentro informativo de la Cadena SER organizado en Sevilla en el que María Jesús Montero ha relatado que cuando va "por las calles, por las ciudades", ve cómo la gente se le "acerca", le "traslada una demanda, una petición, te dice que te van a votar".

"Los ves codo con codo portando una pancarta en pro de la sanidad pública, o te cuentan el testimonio de lo que les ha pasado en el último incidente de salud", ha abundado la líder del PSOE-A, que ha defendido que "ese contacto con la calle revitaliza, refresca", y, en su opinión, es "una fuente también de estímulo y de motivación" para los candidatos que se presentan a estos comicios.

En esa línea, y preguntada por sondeos como el publicado este pasado miércoles por la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), que vaticina una victoria del PP-A en las próximas elecciones autonómicas con posibilidad incluso de reeditar en ellas su mayoría absoluta, María Jesús Montero ha señalado que cree que "los ciudadanos no siempre expresan ante un sondeo de opinión lo que opinan", y "mucho más cuando lo que domina en el escenario público, lo que los medios de comunicación quieran trasladar, es que aquí no hay partido y que por tanto para qué la gente va a acudir a votar", ha abundado.

La candidata socialista ha insistido en remarcar que "Andalucía tiene experiencia" en ver cómo los resultados de algunas elecciones autonómicas "han sorprendido" en relación a lo que pronosticaban las encuestas, y ha vuelto a aludir entonces a los comicios del año 2012, cuando los 'populares' entonces liderados por Javier Arenas "daban por ganadas las elecciones y finalmente gobernó el Partido Socialista" tras su pacto con IU.

También ha citado el caso de las elecciones del 2 de diciembre de 2018, cuando el PSOE-A entonces liderado por Susana Díaz tenía la "convicción" de que iba a "gobernar" y, finalmente, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, pese a obtener "el peor resultado de su historia" para el PP-A, "se alzó con la presidencia del Gobierno" de la Junta merced a "la primera alianza con Vox que hubo" en España, según ha remarcado.

En esa línea, Montero ha indicado que en el PSOE-A están "convencidos" de que van a "activar" a potenciales votantes de cara a la cita con las urnas del 17 de mayo en las que "nos jugamos tanto" y que son unas elecciones "tan importantes", según ha remachado la candidata socialista, que ha agregado que no puede "concebir que ningún hombre o mujer progresista de esta comunidad autónoma se vaya a quedar de espectador" en esos comicios.

EL PSOE-A "SALE A GANAR" EL 17M

Montero ha insistido en acusar al PP de pretender "instalar un marco mental que consiste en que poco menos que la gente no tiene que acudir a las elecciones porque esto ya está hecho", y ha considerado que eso constituye "una falta de respeto absoluto a la democracia".

Frente a ello, ha aseverado que el PSOE-A "sale a ganar" en estas elecciones y es "un partido de gobierno que tiene proyectos, equipo, ideas, y que desde luego" lo que quiere es "gobernar la Junta de Andalucía para el bienestar de los ciudadanos".

Además, la líder del PSOE-A ha advertido al presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, de que "Vox es el lío del Partido Popular, y son ellos los que tienen que ver cómo quieren o no entablar su relación y sus líos".

SOBRE SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

Por otro lado, María Jesús Montero ha incidido en defender que no haya renunciado por ahora a su escaño como diputada por Sevilla en el Congreso para "no renunciar" a la plaza en el Hospital Virgen del Rocío que tiene adquirida tras haber "aprobado unas oposiciones con veintitantos años".

"Cuando coja el escaño del Parlamento de Andalucía" tras las elecciones del 17 de mayo, "renunciaré al escaño del Congreso de los Diputados", ha aseverado la secretaria general del PSOE-A, quien en todo caso ha lamentado que en esta etapa de precampaña electoral se hable "de una persona que tiene aprobadas unas oposiciones" como ella cuando "de lo que se tiene que hablar" es de "política sanitaria, de la política de vivienda" o de "la política educativa", ha sostenido.

Tras apuntar que "el que no ha aprobado unas oposiciones no sabe lo que significa reserva de plaza", ha advertido de que, "se pongan como se pongan", ella no piensa "renunciar" a su plaza, porque se la ha "ganado" con su "propio esfuerzo".

En todo caso, Montero ha concluido remarcando que "desde el primer día" se ha comprometido y ha dicho que abandonará su escaño en el Congreso "para no perder esa reserva de plaza cuando tome posesión del escaño en el Parlamento andaluz y sea presidenta de la Junta de Andalucía, porque no voy a ser diputada, voy a ser presidenta", ha apostillado la candidata socialista para finalizar.