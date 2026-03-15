Moreno felicita a Mañueco por ganar "aumentando distancia" con PSOE y Vox: "Somos el partido preferido de la gente"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha felicitado este domingo 15 de marzo a su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria en las elecciones autonómicas y ha subrayado que "crece en escaños, en porcentajes y aumenta la distancia con el PSOE y Vox".

Moreno se ha pronunciado de este modo en su cuenta oficial de la red social X sin que se haya completado el escrutinio definitivo de los comicios, que al 83% sitúa al PP con una subida de dos escaños, hasta los 33, al igual que el PSOE, que también gana dos procuradores más, hasta los 30, mientras que Vox logra un representante más, hasta los 14, lo que deja a la formación que lidera Santiago Abascal la llave para la reelección de Fernández Mañueco.

"El PP gana las elecciones, crece en escaños, en porcentaje y aumenta la distancia con el PSOE y Vox. Una vez más, somos el partido preferido de la gente. ¡Mi enhorabuena a Alfonso Fernández Mañueco por su victoria y unos magníficos resultados!", ha publicado el presidente de la Junta de Andalucía sobre las 22.20 horas.



