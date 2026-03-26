Moreno reitera su "respeto y admiración" por Felipe González aunque sea socialista y no del PP: "Es un hombre de Estado"

Foto de familia previa al encuentro del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del expresidente del Gobierno Felipe González en torno a la duquesa Cayetana de Alba en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha reafirmado este jueves en señalar que tiene "mucho respeto y admiración" por el expresidente del Gobierno Felipe González, aunque sea socialista y él del PP, pero del que valora que es "un hombre de Estado".

Así lo ha apuntado Juanma Moreno en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro con el expresidente socialista organizado en Sevilla en el marco de una serie de actividades diseñadas con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa Cayetana de Alba.

El líder del PP andaluz ha valorado de Felipe González que ha sido el presidente del Gobierno español "más longevo de la historia" de la democracia, así como lo ha definido como "un hombre de Estado".

"Es un hombre de Estado, y a mí me gustan las políticas de Estado", ha sentenciado Juanma Moreno, quien a preguntas de los periodistas ha desvinculado este acto de la precampaña de las elecciones andaluzas que él mismo convocó esta semana para el próximo 17 de mayo.

"Este es otro tipo de acto", ha afirmado el presidente andaluz en respuesta al comentario de que "arranca la precampaña" electoral con Felipe González. Además, cuestionado acerca de si "le invitaría a un mitin" del PP, Juanma Moreno ha respondido que no, en tanto que el expresidente "es socialista" y él es "popular", del PP, ha subrayado.

De igual modo, Moreno ha tachado de "absurdas" las críticas que se realicen sobre este encuentro entre dichos dos representantes políticos. "Es una pena que en España se critique a dos personas que son de distinta formación política simplemente por estar en un foro hablando", ha lamentado el presidente de la Junta antes de apostillar que, en su opinión, "lo que hace falta es más hablar y más entender".