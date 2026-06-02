Muere el consejero andaluz de Universidad en funciones José Carlos Gómez Villamandos a los 63 años

Archivo - El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en una foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actual consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, ha fallecido este martes, 2 de junio, en Córdoba a los 63 años de edad víctima de una enfermedad que padecía, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.

Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Gómez Villamandos concurrió en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo en el puesto número siete de la lista del PP por Córdoba, por lo que no obtuvo plaza de diputado electo, ya que el PP se quedó con seis escaños por dicha circunscripción.

Además, Villamandos fue también elegido rector de la Universidad de Córdoba en mayo de 2014, responsabilidad que ocupó hasta mayo de 2022. Además, en 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Gómez Villamandos era diplomado también en Alta Dirección de Universidades, y ha participado y dirigido proyectos de innovación y mejora docente y es coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, según se recoge en su biografía publicada en la web de la Junta de Andalucía.

Consejero desde el año 2022 en el Gobierno de Juanma Moreno, era también académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental.