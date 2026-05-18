La Noche en Blanco en Granada capital se celebrará este viernes 22 de mayo

Archivo - Imagen de archivo de una actividad de la novena edición de la Noche en Blanco de Granada, celebrada el 17 de mayo de 2025. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha informado de que la Noche en Blanco, aplazada el pasado 24 de abril por condiciones meteorológicas adversas, se celebrará el próximo viernes 22 de mayo, tal y como se ha informado esta mañana en la Comisión Municipal de Presidencia, Cultura, Deportes y Juventud celebrada en el Consistorio.

Las actividades se realizarán de nuevo de la mano de artistas, comercios y colaboradores con decenas de actividades gratuitas para todos los públicos, con música y espectáculos en las plazas del centro, rutas culturales y teatralizadas por el Albaicín y el Sacromonte.

También habrá exposiciones y visitas especiales en los principales espacios museísticos de la ciudad, mercados de artesanía en distintos puntos del centro histórico, y actividades deportivas, familiares y de participación ciudadana en el Paseo del Salón y otros espacios de los barrios.