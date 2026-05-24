La noche del sábado se salda con dos detenidos en la Feria de Córdoba

Archivo - Feria de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo
CÓRDOBA 24 May. (EUROPA PRESS) -
El sábado de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado con dos detenidos, uno por reclamación judicial por un delito de robo con fuerza y otro por malos tratos en el ámbito familiar.
Según ha recogido el balance de actuaciones la Policía Nacional, consultado por Europa Press, durante dicha jornada de feria se ha requerido hasta once actuaciones de los servicios humanitarios.
Por su parte, la Policía Local ha informado a través de los canales oficiales del Consistorio que se han realizado hasta doce auxilios, siendo diez por intoxicación etílica o por drogas, mientras que las otras dos restantes corresponden a un accidente en una caseta y a otro en una atracción.
En referencia a este último accidente, la Policía Local ha precisado que ha ocurrido en la atracción de la Barca Vikinga, habiendo provocado una posible fractura de tobillo en el pie derecho de un usuario y requiriendo hasta nueve asistencias sanitarias por indisposiciones.
Por otra parte, la Policía Nacional ha concretado que han sido identificadas hasta 85 personas y se han producido hasta nueve riñas entre la noche del pasado sábado y las 8,00 horas de este domingo.
Finalmente, la Policía Local ha cifrado en hasta 26 las infracciones por normas municipales, siendo nueve por negar el acceso a casetas y las 17 restantes a través de hojas de reclamaciones.