Ocho operaciones en marzo en Granada, Baza y Motril acaban con más de 8.000 plantas de marihuana incautadas

Plantación de marihuana indoor intervenida. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de marzo un total de ocho operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, que se han saldado con la aprehensión de más de 8.000 plantas de marihuana, junto con cerca de dos kilos de hachís, la detención de 28 personas y la incoación de más de 480 expedientes administrativos sancionadores.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo nacional de seguridad en una nota informativa en la que detalla que, en paralelo, se llevaron a cabo 123 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con la compañía Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 97,5% de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.

La Policía Nacional detalla que todo estos datos son el resultado del control y represión del tráfico de drogas llevado a cabo en la provincia de Granada durante el pasado mes de marzo por el cuerpo en operaciones de diversa magnitud y que se han concretado en el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a distintas barriadas de estas ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compra-venta de estas sustancias o su transporte.

La mitad de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 50% de las mismas, mientras que en Motril se desarrolló un 37,5% de estas y en Baza, el 12,5% restante.

En Granada se ha incautado de el 100% de las más de 8.000 plantas de marihuana localizadas durante el tercer mes del año. Los agentes de policía también han incautado cerca de dos kilos de hachís, el 26% del mismo hallado en Motril y el 74% restante en Granada.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa más de 480 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 55% de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina, acumulando Motril el 45% restante.

También se han intervenido 84 gramos de cocaína, el 83% en Baza, y pequeñas cantidades de heroína y drogas de diseño. En conjunto, han sido detenidas 28 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, el 82% de estas lo fueron en Granada y el otro 18% entre Motril y Baza.

Por otra parte, el delito de defraudación de fluido eléctrico también ha recibido la atención por parte de los agentes policiales, quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía Endesa han desarrollado un total de 123 intervenciones en Granada capital y en relación con el 'Plan Norte', resultando que el 97,5% de las viviendas inspeccionadas disponían de una instalación eléctrica fraudulenta. En base a estas inspecciones han sido identificadas o detenidas 13 personas, el 100% de las mismas lo fueron en Granada.