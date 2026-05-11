Óscar López dice que Ayuso lleva "cinco días desaparecida" tras hacer "el ridículo más espantoso" por su viaje a México

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios. - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este lunes en un acto junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, que "todavía están buscando" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras hacer "el ridículo más espantoso tratando de polemizar no se sabe muy bien con quién", en referencia a la cancelación de su viaje institucional a México, motivo por el cual "se ha escondido".

"Hoy no me consta que tenga agenda, llevamos cinco días sin saber de Ayuso. No sabemos si está en la Riviera Maya en un hotel de cinco estrellas", ha afirmado López, al tiempo que ha lamentado que "lo malo es que lo pagamos todos los madrileños", puesto que "ese dinero está financiado con recursos de todos".

Asimismo, el ministro ha precisado que la actuación de Ayuso, la cual ha calificado como "experta en montar polémicas", no afecta en materia de política exterior "afortunadamente de ninguna forma", y ha incidido en el "ridículo" que ha acometido la presidenta madrileña.

"Después de todos los esfuerzos que hemos hecho tanto en España como en México todas las instituciones para mejorar la relación con los países tan importantes y países hermanos como es España y México, Ayuso ha vuelto a hacer lo de siempre", ha apostillado López, que ha añadido que "afortunadamente para todos" no le ha hecho caso nadie".

Bajo este contexto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido el viaje institucional que realizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a México --y que canceló por el "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum--, y ha subrayado que los viajes institucionales al extranjero los pagan siempre las administraciones correspondientes.