El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), "apto" para disfrutar, espera a los visitantes en Semana Santa

Visitantes en el nacimiento del río Segura, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. - EUROPA PRESS

JAÉN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén, está "perfectamente apto" para hacer disfrutar a los visitantes que se esperan esta Semana Santa. Y ello al margen de que algunos puntos sigan afectados por los daños del tren de borrascas, ya que el espacio protegido más grande de España tiene "sitios por todos lados espectaculares" que se pueden conocer.

Así lo ha indicado este martes a Europa Press Vanesa Ruiz, vicepresidenta de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, de la que forman parte los ayuntamientos y grupos de desarrollo rural incluidos en él, empresarios y diversos colectivos.

Ruiz ha destacado que "va a hacer buen tiempo" durante esta Semana de Pasión, lo que "también hace que la gente esté más animada" a acudir a este espacio. De este modo, 'a priori' la ocupación se cifra en el "95 o cien por cien casi, tanto en alojamientos como restauración", mientras que en lo que a actividades se refiere "depende un poco más" de "cómo quiera dinamizarse" las personas y familias.

Unas posibilidades que se pueden seguir desarrollando, pese al tren de borrascas del finales de enero y principios de febrero. "Han traído cosas buenas y cosas no tan buenas, pero tenemos un parque natural que es el más grande de España y hay un montón de senderos que se pueden hacer", ha explicado.

La vicepresidenta ha señalado que "algunos están más limitados" y ha valorado que "el parque natural se ha puesto las pilas y ha intentado avanzar lo máximo posible". Y es que, según ha añadido, las lluvias han provocado "destrozos que no van a estar ni para verano ni en meses, pero es verdad que ha intentado al menos limpiar y adecuar lo mínimo", teniendo en cuenta que "hay senderos que inevitablemente la gente quiere ir, como el del río Borosa".

En todo caso, ha hecho hincapié en la multitud de opciones que ofrece este espacio protegido jiennense: "El parque está perfectamente apto para disfrutarlo, para ser respetuoso con las zonas que están un poco más limitadas y no meterse donde Medio Ambiente recomienda no pasar, pero que hay sitios por todos lados espectaculares porque está la sierra rebosando de vida y de agua", ha afirmado.

Por ello, aunque pueda haber algunos senderos "un poco más inhabilitados", el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas "tiene recursos para hartarse en todos los aspectos, tanto para niños pequeñitos como para personas que vienen a darse más caña".

En este punto, Ruiz ha considerado que estas circunstancias también dan pie a poder descubrir más zonas de este espacio natural y no centrarse "siempre en los mismos puntos" que, en ocasiones, además, "andan masificados".

"El parque está perfectamente apto para venir, las personas que vivimos en él, pues con ganas de enseñarlo y de dinamizarlos por todos sitios y que lo disfruten. Así que esperamos que Semana Santa se dé lo mejor posible a todo el mundo", ha concluido.