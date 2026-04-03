Pasa a disposición judicial el detenido en Cabra (Córdoba) tras increpar al presidente de la Junta y oponer resistencia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la visita institucional al municipio de Cabra. A 02 de abril de en Cabra (Córdoba) - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre que durante la noche de este jueves, 2 de abril, fue detenido por "increpar" y aproximarse "con una actitud agresiva" y "vociferando" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras realizaba una visita institucional al municipio de Cabra (Córdoba) ha pasado finalmente a disposición judicial, a la espera de la decisión del juzgado de guardia.

En contexto, fuentes policiales confirmaron a Europa Press que los agentes de la Policía Nacional "invitaron al individuo" a abandonar el lugar. No obstante, el mismo comenzó a "empujar a los policías" e hizo "caso omiso" a sus indicaciones. Finalmente, fue detenido por un presunto delito de resistencia a la autoridad.

Así, este varón habría "reprendido" a los profesionales mientras los mismos intentaban "velar por la seguridad" de los allí presentes, dado el estado "alterado" de este individuo.

Moreno se encontraba en el referido municipio cordobés durante una visita al Ayuntamiento, en la que mantuvo una reunión con su alcalde, Fernando Priego. Además, visitó la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso.