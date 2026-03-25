El PP despide a Montero de ministra afeando su "soberbia" tras presumir de poder y ella replica: Tienen "miedo" al 17M

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la gue - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha afeado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha participado este miércoles en su última sesión de control al Gobierno antes de dimitir de sus responsabilidades en el Ejecutivo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía, su "soberbia" después de haberse reivindicado este pasado martes como la mujer "con más poder de la democracia" española, mientras que la también secretaria general del PSOE-A ha replicado al PP que "tienen miedo" por lo que vaya a suceder en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, que la propia María Jesús Montero ha confirmado que era "la última" en la que participaba como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, toda vez que ya ha anunciado que dimitirá de forma "inminente, en los próximos días" de sus cargos en el Ejecutivo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía.

En este contexto, los cuatro diputados del PP que le han formulado preguntas este miércoles a Montero han contenido alusiones a dichos comicios andaluces y a la candidatura de la dirigente socialista, a la que Ester Muñoz ha reprochado la rueda de prensa que ofreció este pasado martes en la sede del PSOE-A en Sevilla, en la que "dijo que es la mujer de la democracia española con más poder".

La portavoz del PP en el Congreso le ha replicado que eso "es mentira", así como le ha afeado que "no necesita abuela", y le ha advertido de que "lo importante no es el poder", sino "qué se hace con ese poder", y al hilo le ha censurado que "no ha sido capaz de traer ni un solo Presupuesto en esta legislatura" a las Cortes Generales.

"Usted no es la mujer con más poder de la democracia, usted es la mujer más soberbia de la democracia española", le ha espetado Ester Muñoz a María Jesús Montero, a quien también ha descrito como "la peor ministra de Hacienda que ha tenido" España.

La dirigente socialista ha acusado en su réplica a los 'populares' de dedicarse a "intentar ofender al adversario político personalmente", y a "degradar la conversación pública porque no quieren confrontar las políticas, porque saben que en el debate político de qué planteamos cada uno en relación con una materia", los representantes del PP, "pierden".

En su segundo turno, Ester Muñoz ha augurado a Montero que "no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía" tras las elecciones del 17 de mayo, y eso será "bueno para los andaluces", según ha opinado la portavoz del PP, que ha vaticinado que, "en el mejor de los casos", la secretaria general del PSOE-A será "la líder de la oposición" tras dichos comicios andaluces.

Además, ha espetado a Montero que "pasará a la Historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado", ha añadido en referencia al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no estaba presente en su escaño durante las preguntas a la vicepresidenta primera.

Por su parte, el diputado del PP por Granada Carlos Rojas ha aludido también a la rueda de prensa de Montero de este pasado martes para preguntarle "por qué no ha utilizado ese poder para hacer una financiación igualitaria en toda España y también en Andalucía", así como ha aseverado que el "bagaje" y "legado" que deja se resume en "corrupción y más corrupción".

MONTERO CRITICA LA GESTIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO ANDALUZ

La todavía vicepresidenta ha aprovechado su respuesta a dicho parlamentario para criticar la gestión de la Junta de Andalucía en materia sanitaria e incidir en su mensaje de que los andaluces "se juegan la salud" en las próximas elecciones del 17 de mayo.

En esa línea, Montero ha denunciado que el Gobierno del PP-A ha "deteriorado hasta límites insospechados las esperas para ser atendido por el médico de familia", y Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma donde hay "más espera para que te vean en la primera consulta", y "para una intervención quirúrgica", así como ha acusado a los 'populares' de haber "provocado un colapso del sistema sanitario" que se ha plasmado en la crisis del programa de cribado de cáncer de mama, sobre la que desde la Junta "no han dado ni un dato de a cuántas mujeres han perjudicado, cuántas personas han tenido que ser mastectomizadas, cuántas han desarrollado un cáncer, cuántas han fallecido", ha denunciado.

"Ustedes se rieron de las mujeres, y han convertido el sistema sanitario en Andalucía en un sistema que nadie confía en él, y en el que ustedes están tendiendo a la privatización", ha afeado Montero a los representantes del PP.

Carlos Rojas le ha respondido que de su etapa como consejera en la Junta de Andalucía dejó un "legado" de "7.000 despidos en la sanidad pública andaluza y cientos de millones de facturas sin pagar", así como ha acusado a Montero de haber "traicionado a Andalucía cada día que ha gobernado".

Posteriormente, han formulado preguntas a Montero los diputados del PP José Vicente Marí y Maribel Sánchez, quienes también han criticado su gestión como ministra de Hacienda, afeándole, por ejemplo, que no haya presentado proyectos de Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura, así como que haya "vendido a su tierra con un sistema de financiación que perjudica a los andaluces y que solo beneficia a los independentistas en Cataluña".

A esas críticas, Montero ha respondido preguntando a los 'populares' "a qué viene esta sesión de control si tan confiados están" en vencer en las elecciones del 17 de mayo, si creen que "no tienen ni que abrir las urnas para proclamarse presidente de la Junta de Andalucía", y ella misma ha respondido que los 'populares' "tienen miedo" del resultado de dichos comicios, y de ahí su comportamiento en esta su última sesión de control en la bancada de los miembros del Consejo de Ministros, que le han dedicado una ovación puestos en pie al finalizar sus intervenciones.

Por su parte, la diputada del PP Maribel Sánchez ha augurado que Montero "no va a coger el acta" de parlamentaria en Andalucía tras las elecciones. "Pongo la mano en el fuego y no me quemo", le ha dicho, mientras que la vicepresidenta ha insistido en justificar que por ahora no va a renunciar a su escaño por Sevilla en el Congreso para no perder "el derecho a reserva de plaza" que como funcionaria tiene en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

