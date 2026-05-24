El PP de Granada alerta de un "nuevo agravio" ferroviario tras anunciar el Gobierno inversiones en Cataluña

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas - PP

GRANADA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Granada Carlos Rojas ha acusado este domingo al Gobierno central de mantener un "nuevo agravio" con la provincia en materia ferroviaria tras anunciar una inversión de más de 5.200 millones de euros para conexiones ferroviarias en Cataluña apenas 24 horas después de las elecciones andaluzas.

En una nota de prensa remitida por el grupo, Rojas ha criticado que "Granada continúa esperando inversiones y proyectos estratégicos" mientras el Ejecutivo central "sigue realizando cesiones y compromisos con Cataluña".

El diputado popular ha remarcado que el Puerto de Motril continúa siendo "el único puerto de interés general del Estado sin conexión ferroviaria" y ha insistido en la necesidad de impulsar esta infraestructura para mejorar la competitividad de Granada y de la Costa Tropical. Asimismo, ha señalado que la provincia sigue reclamando mejoras en la conexión ferroviaria con Madrid y la recuperación de la línea Guadix-Baza-Lorca.

Por último, el parlamentario del PP ha emplazado al PSOE de Granada a pronunciarse sobre esta situación y a "defender los intereses de la provincia".