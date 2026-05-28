PP de Granada pide a Marlaska frenar el "desmantelamiento" de la Guardia Civil y reforzar los recursos en la provincia

La senadora del Partido Popular por Granada, Inmaculada Hernández. - PP GRANADA

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por Granada, Inmaculada Hernández, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este jueves está en la ciudad nazarí, "que dé respuestas ante la situación que atraviesan las infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia".

Hernández ha criticado que "la realidad que vive la Guardia Civil en Granada es la falta de inversiones, cierre de cuarteles y una ausencia total de compromiso por parte del ministro más reprobado de la historia de la democracia, que ha abandonado al cuerpo y a los granadinos".

La senadora 'popular' ha reclamado "inversiones con hechos para modernizar infraestructuras y garantizar que la Guardia Civil cuente con instalaciones dignas y los medios materiales adecuados para desarrollar su labor en todo el territorio", ha apuntado, al tiempo que ha criticado el "absoluto abandono del Gobierno de Pedro Sánchez a la Guardia Civil en numerosos municipios".

En este sentido, ha criticado la situación de Castril, "que lleva años reclamando la restitución del puesto de la Guardia Civil, actualmente cerrado", o el caso de Murtas, "que sigue exigiendo la reapertura de la casa cuartel de la Guardia Civil". "El medio rural no puede seguir siendo el gran olvidado del Ministerio del Interior: nuestras comarcas tienen que contar con medios que garanticen la seguridad y la convivencia", ha dicho la senadora del PP.

Hernández ha advertido también del impacto que está teniendo en la provincia "el recorte de medios destinados a la lucha contra el narcotráfico con el fin del operativo OCON Sur". "Esta situación está dejando a la Guardia Civil sin recursos para responder al incremento de actividad de las organizaciones criminales en la costa granadina", asegura.

"En los últimos meses, se han registrado numerosos incidentes con narcolanchas en aguas de la provincia, fruto de la expansión de las rutas de la droga que han pasado de concentrarse en el Estrecho de Gibraltar a extenderse hacia la costa de Granada sin que el ministro Marlaska haya hecho absolutamente nada", ha expuesto.

La senadora 'popular' por Granada ha reclamado además "una mejora urgente de los cuarteles, más infraestructuras y recursos materiales suficientes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, como ejemplo, en ocasiones se ven obligados a patrullar con vehículos que superan los 500.000 km".

"Los granadinos merecen un Gobierno que escuche y actúe", ha exigido al ministro del Interior, que "sigue ignorando las reivindicaciones de los granadinos y dando la espalda a los profesionales que se juegan la vida y garantizan nuestra seguridad pese a los ataques de un Gobierno en descomposición", ha concluido.