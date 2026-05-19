Los 'Premios a la Calidad Educativa' reconocen la labor de docentes y alumnado de tres centros educativos de Andalucía

Foto de familia de los premiados. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha reconocido la labor desarrollada por docentes y alumnado de tres centros educativos andaluces, ubicados en Sevilla, Málaga y Almería, durante el acto entrega de los 'Premios a la Calidad Educativa'.

Los centros andaluces premiados son, en la categoría Premio a Proyectos de Convivencia y Bienestar, el CEIP Adriano del Valle (Sevilla); en la categoría Planes de Lectura, el IES Los Montes (Colmenar, Málaga); y en la categoría Centros Educativos Sostenibles, al CEIP Nuestra Señora del Rosario (Guazamara, Almería), tal como ha detallado el Gobierno en una nota.

Estos galardones se enmarcan en la estrategia del Ministerio orientada al impulso de políticas educativas vinculadas con la convivencia positiva, el bienestar del alumnado, el fomento de la lectura, la sostenibilidad y la innovación educativa. Su finalidad es reconocer iniciativas de excelencia impulsadas por los centros educativos para contribuir a la mejora de la calidad educativa, así como poner en valor la dedicación y el liderazgo de los equipos directivos y docentes.