A prisión dos detenidos en Córdoba tras localizar unos 28 kilos de hachís en el coche en el que viajaban

Hachís intervenido por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos personas detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras de un delito de tráfico drogas tras una actuación desarrollada en Córdoba el pasado día 18 de junio, en el marco de los controles aleatorios establecidos para la prevención y represión del tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad, cuando localizaron cerca de 28 kilos de hachís en el coche en el que viajaban.

Según informa la Policía en una nota, los hechos tuvieron lugar cuando funcionarios de la Comisaría Provincial, que realizaban labores de vigilancia y prevención, detectaron un vehículo que circulaba por la antigua Nacional IV, en dirección a Córdoba, cuyos ocupantes mostraban evidentes signos de nerviosismo y realizaban maniobras evasivas, llegando incluso a circular a gran velocidad con frenadas intermitentes.

Ante tales circunstancias, los agentes solicitaron la intervención de una dotación policial uniformada para proceder a dar el alto al vehículo. Una vez interceptado e inspeccionado, se comprobó que en su interior trasportaba una bolsa de grandes dimensiones conteniendo placas de hachís listas para su venta.

Como resultado de la actuación, se intervinieron cerca de 28 kilos de hachís, presuntamente destinados a su distribución entre distintos puntos intermedios de la cadena de tráfico de drogas. Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Finalizadas las diligencias policiales, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien acordó el ingreso en prisión provisional de ambos arrestados.