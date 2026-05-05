A prisión dos vecinos de Alcalá la Real (Jaén) acusados de múltiples hurtos y robos en la comarca Sur

Imagen de uno de los dos detenidos - GUARDIA CIVIL

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

Dos vecinos de Alcalá la Real (Jaén), de 40 y 49 años, han sido detenidos por la Guardia Civil y ya han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de múltiples delitos contra el patrimonio como hurtos y robos en viviendas, establecimientos y vehículos.

Las investigaciones se iniciaron tras la comisión de diversos hechos delictivos ocurridos en el casco urbano de las localidades de Alcaudete, Alcalá la Real y la pedanía de Ermita Nueva. Como resultado de las actuaciones, se procedió a la detención de estas dos personas, así como a la recuperación de numerosos efectos sustraídos que se encontraban en su poder.

De esta forma, se ha logrado esclarecer un total de 13 delitos contra el patrimonio. A los detenidos les constan numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá la Real, cuya autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de ambos.