Prisión provisional para el autor de tres robos con violencia e intimidación a taxistas de Granada

Dos taxis estacionados en una calle de Granada.
Dos taxis estacionados en una calle de Granada. - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 23 abril 2026 9:49
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GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para el hombre de 43 años detenido como presunto responsable de tres robos con violencia e intimidación a taxistas en la capital granadina, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El investigado cuenta con una veintena de antecedentes policiales previos y sus ataques estaban generando una gran alarma social en el gremio del taxi.

Sus acciones delictivas se produjeron los días 27 de marzo y 6 y 8 de abril, con un modus operandi similar.

Contrataba verbalmente los servicios de un taxista en el centro de Granada con destino final en la zona norte, cercano a alguno de los puntos de venta de droga más conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una vez llegaba al final de la carrera, se abalanzaba sobre los conductores, agrediéndoles y robándoles el dinero de la recaudación así como las llaves del taxi, para a continuación huir del lugar del robo.

A uno de los afectados con los que se empleó con especial violencia llegó a realizarle varios cortes en la cara con un cuchillo.

La Policía Nacional ha empleado gran número de recursos técnicos y humanos para la localización de este varón, el cual estaba causando gran alarma social en el gremio del taxi.

Gracias a la investigación y al amplio dispositivo desplegado, ha podido ser detenido en el Distrito Norte cerca de su vivienda habitual. Las tres víctimas le han reconocido sin ningún género de dudas.

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