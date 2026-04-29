A prisión tras ser interceptado con 3,4 kilos de cocaína en un control en la A-316, en Baeza (Jaén)

Paquetes con la cocaína intervenida. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre después de que fuera interceptado con 3,4 kilos de cocaína en un control en la autovía A-316, a la altura de Baeza (Jaén), tras lo que la autoridad decretó su ingreso en prisión.

El arresto se ha producido en el marco de las actuaciones que desarrolla para garantizar la seguridad en las vías de comunicación y prevenir el tráfico de drogas en la comarca, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 21 de abril, en uno de los controles rutinarios que la Guardia Civil establece de forma habitual en las carreteras, concretamente, en la A-316.

Los agentes dieron el alto a un turismo y, tras la identificación de su conductor, que mostró un especial nerviosismo, se realizó una inspección superficial del vehículo. En su interior, localizaron una mochila con tres paquetes que, por su forma y disposición, podían contener sustancia estupefaciente.

Una vez en sede policial, se efectuó la prueba detectora de drogas, que dio positivo en cocaína. El peso de la droga intervenida asciende a unos 3,4 kilogramos, una cantidad "de notoria importancia" y cuyo impacto en el entorno se considera "de gran trascendencia".

Como consecuencia de estos hechos, el conductor, de 45 años y vecino de Granada, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Una vez puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.