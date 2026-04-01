PSOE censura el rechazo del PP en la Diputación de Granada a incrementar la partida del programa 'Vacaciones en Paz'

Archivo - Recepción de niñas y niños saharauis del programa ‘Vacaciones en Paz’en el Congreso de los Diputados en 2025. Archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha censurado el rechazo del gobierno del PP en el último pleno a incrementar los recursos destinados al programa 'Vacaciones en Paz', que permite que niñas y niños refugiados de los campamentos de Tinduf pasen los meses de verano acogidos por familias de la provincia.

"El PP se ha unido a la ultraderecha para votar en contra de aumentar la partida a este programa para pasar de los 40.000 nuevamente anunciados por el gobierno de Francisco Rodríguez a los 60.000 euros, que el anterior gobierno socialista ya destinaba hasta 2023", ha señalado la diputada provincial Paqui Santaella.

La socialista ha asegurado que se trata de una "partida ínfima para la repercusión tan positiva que tiene" puesto que "20.000 euros en un presupuesto de más de 500 millones de euros no es nada. Para muchas personas es mucho, es la diferencia entre estar sano o no", ha esgrimido.

"A pesar de haber votado en contra de la moción del PSOE, el gobierno del PP en la Diputación está aún a tiempo. Rectificar es de sabios, ningún niño saharaui puede quedarse sin esa oportunidad por una cantidad que la institución provincial puede y debe asumir", ha dicho.

Santaella ha incidido en que "hablamos de personas, por lo que el presidente Francisco Rodríguez y su equipo de gobierno deberían recapacitar. Luego bien que le gusta emocionarse y llorar al recibir a las y los niños".

"Estos menores no dejan a sus familias y a su entorno por un capricho cada verano, no vienen por ocio ni turismo, aunque lo hagan. Vienen porque lo necesitan. Su salud depende en muchos casos de poder salir del lugar de donde viven", ha explicado.

La socialista ha profundizado en las circunstancias que padecen en campamentos de refugiados, "en pleno desierto donde el calor supera los 45 grados, el aire está cargado de polvo y el acceso al agua potable es limitado. Muchos de estos niños padecen serios problemas de salud".

"¿El PP va a poner en riesgo este programa que lleva 40 años funcionando por tan solo 20.000 euros?", se ha preguntado Santaella.