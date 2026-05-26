PSOE-A defiende que el "foco" debe estar ahora en Moreno y que Montero mantiene "agenda intensa": "No está desaparecida"

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha defendido este martes que, tras el resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A venció y se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, el "foco" le corresponde tenerlo ahora al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, así como ha señalado que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "no está desaparecida" y mantiene una "agenda intensa" en esta comunidad.

Así lo ha señalado el dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la labor de María Jesús Montero tras las elecciones del 17M, toda vez que no ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa desde la noche electoral.

Fernando López Gil ha explicado que la que fuera candidata a la Junta por parte del PSOE-A en dichos comicios y cabeza de lista por Sevilla no ha podido aún recoger su credencial como diputada electa porque aún no está disponible, pero ha garantizado que, "en cuanto pueda hacerlo, la recogerá y, a partir" de ahí, tomará posesión de su escaño en el Parlamento en la sesión constitutiva de la XIII legislatura, convocada para el próximo 11 de junio.

El dirigente socialista ha señalado que en el PSOE-A han entendido que "lo lógico, tras los resultados de las elecciones" del 17M, es que "a quien le corresponde tener foco" es "al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía" en funciones, Juanma Moreno, que "sí que está escondido y que no dice lo que va a ocurrir en Andalucía", según ha criticado.

Frente a ello, López Gil ha manifestado que María Jesús Montero está manteniendo "un trabajo riguroso, serio y reposado dentro del partido, pero un poco alejada de los titulares", porque "a quien le corresponde decir lo que va a ocurrir en las próximas semanas y los próximos meses y años en Andalucía es al que tiene la potestad de formar el Gobierno, que es el presidente Moreno Bonilla", según ha insistido.

El secretario de Comunicación del PSOE-A ha apuntado así que María Jesús Montero "sigue trabajando con una agenda intensa en Andalucía" y "no está desaparecida".

También ha explicado que, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del pasado lunes 18 de mayo, el PSOE-A ha estado creando "varios órganos de trabajo" a nivel interno para afrontar los "retos" de los próximos meses, que serán, según ha añadido, las elecciones generales previstas para "el próximo año", y las elecciones municipales de mayo de 2027, que "requieren un trabajo especial por parte de la dirección regional" socialista, según ha subrayado.

PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Tras apuntar además que el PSOE-A está trabajando en "la estrategia y la distribución de funciones que en el nuevo tiempo" tendrán los socialistas "en el Parlamento de Andalucía", López Gil ha explicado que el partido reunirá a su Comité Director --máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos-- "justo después" del Comité Federal del PSOE previsto para el 27 de junio, en el que "se aprobará el procedimiento de elección de candidaturas" para las municipales.

"A partir de ahí se pondrá en marcha todo el proceso", según ha abundado el representante socialista, quien ha señalado que el PSOE-A tiene por delante "un trabajo duro para recuperar algunas de las diputaciones" provinciales andaluzas sin cuyo gobierno se quedaron por "muy poco margen" tras las elecciones de 2023, y que "pueden recuperarse a través de interlocución con otras fuerzas políticas", según ha añadido, al tiempo que ha apuntado también el objetivo de recuperar el gobierno de "algunas de las ciudades importantes de Andalucía".