El PSOE de Granada afea la "pasividad" de la alcaldesa contra las micropintadas que repuntan "sin campañas de disuasión"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, en una calle granadina con micropintadas. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha dado este domingo la voz de alarma ante el "grave repunte" de micropintadas en la ciudad. La responsable socialista ha recriminado que esta "lacra", que tradicionalmente castigaba a los barrios históricos, se está extendiendo ahora "de forma descontrolada" por el centro de la capital y por el barrio de la Virgen, donde las fachadas amanecen repletas de "rayajos, firmas y frases".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la socialista, quien esta semana ha recorrido el Albaicín junto a los viceportavoces Paco Cuenca y Eduardo Castillo, ha comprobado que "la situación lejos de remitir se está ampliando al centro y resto de barrios históricos".

Al hilo, Ruz ha lamentado la parálisis del gobierno de Marifrán Carazo, precisando que el equipo socialista lleva ya dos años dando la voz de alarma sobre el deterioro que esta práctica supone para el patrimonio granadino. La portavoz ha incidido en que la impunidad en las calles "es total", lo que ha generado una "profunda y justificada indignación" de granadinos que se refleja a diario en las redes sociales. A esta "pasividad municipal" se suma una "preocupante moda entre los turistas", quienes han comenzado a grabarse en vídeo de sus pintadas mientras atentan contra los muros de la ciudad.

En este sentido, Ruz ha exigido una vez más a la alcaldesa que "abandone la política de brazos caídos y ponga en marcha de manera urgente campañas contundentes de información y disuasión". La líder de la oposición ha subrayado que el PSOE lleva exigiendo de manera constante campañas en las que se conciencie sobre estos actos vandálicos, reclamando un plan integral que combine limpieza, educación y una nueva normativa disuasoria. Sin embargo, la respuesta del Consistorio sigue siendo nula, "permitiendo que el problema empeore y condenando a la ciudad a ofrecer una imagen inaceptable".

Para finalizar, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha criticado la actitud del gobierno autonómico de Juanma Moreno. En concreto, Ruz ha señalado que la campaña de la Junta de Andalucía para promocionar el patrimonio andaluz utiliza precisamente la técnica y la estética de las micropintadas, un hecho sobre el que los socialistas ya habían afeado el silencio cómplice de la alcaldesa.

En suma, para Ruz, este uso publicitario supone una "inconsciencia absoluta" frente a un "problema real" que sufren los vecinos y "demuestra que el Partido Popular no solo es incapaz de poner coto y solución a esta plaga, sino que termina incentivándola y normalizando una práctica que destroza las calles de Granada".