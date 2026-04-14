PSOE-A pide a la JEC que suspenda hasta después del 17M la cita de Montero en la comisión del Senado sobre la SEPI

La candidata por el PSOE andaluz María Jesús Montero preside el Comité Director. (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) por supuesta "vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz" vinculado a los comicios autonómicos del 17 de mayo con la que, entre otras cuestiones, solicita que, "con carácter urgente, acuerde la suspensión de la comparecencia" de la secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Junta, María Jesús Montero, anunciada para el próximo 20 de abril de 2026 en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En concreto, el PSOE-A suplica a la JEC con este escrito que acuerde la suspensión de dicha comparecencia "hasta la finalización del proceso electoral" del 17 de mayo, "al amparo de las facultades de garantía del principio de igualdad en la contienda electoral y de neutralidad de los poderes públicos", según se recoge en el documento, consultado por Europa Press, con el que la federación socialista andaluza amplía una denuncia interpuesta contra dicha citación de María Jesús Montero acordada por el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado.

El secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, firma esta ampliación de denuncia electoral con fecha de este pasado lunes, 13 de abril, en la que como representante de la federación socialista pide a la JEC la adopción de "medidas cautelares urgentes".

La ampliación de denuncia se dirige "contra el PP" y contra su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, por "reiteración, intensificación y agravación" de "actuaciones previamente denunciadas, por vulneración del principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz".

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

Con fecha del 31 de marzo de 2026, el PSOE-A "formuló denuncia electoral" contra el PP y su portavoz en el Senado, Alicia García, por supuesta "vulneración del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General" (Loreg), "al utilizar una institución del Estado --el Senado-- con finalidad electoral en el marco del proceso electoral andaluz".

En dicha denuncia, desde el PSOE-A sostenían que por parte del PP se "había activado una estrategia coordinada de utilización de la Comisión de investigación del Senado sobre la SEPI, "anunciando la comparecencia de la candidata" socialista a la Junta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, "en una fecha deliberadamente situada inmediatamente antes del inicio de la campaña electoral andaluza, sin justificación institucional, urgencia ni necesidad objetiva, evidenciando una planificación orientada a maximizar su impacto político y mediático en el electorado".

El PSOE-A ha decidido ahora ampliar dicha denuncia ante la JEC al anunciar el PP la "fijación de la comparecencia" de Montero ante dicha comisión de investigación para el próximo 20 de abril, "esto es, en una fecha situada inmediatamente antes del inicio de la campaña electoral andaluza", que comenzará el 1 de mayo, "sin que concurra justificación institucional, urgencia ni necesidad objetiva que explique dicha calendarización", a juicio de la federación socialista.

En su ampliación de denuncia, el PSOE-A incluye citas entrecomilladas de Cuca Gamarra al hilo de dicha citación de Montero que, en opinión del partido, "constituyen imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial".

Para el PSOE-A, los hechos que describe en este documento "evidencian la existencia de una conducta reiterada, sostenida y progresivamente agravada, desarrollada de forma coordinada en sede institucional, mediática y digital, en la que la utilización de una institución del Estado se convierte en un elemento estructural de una estrategia electoral orientada a influir en la percepción del electorado mediante la proyección institucional y pública de imputaciones de corrupción".

Los socialistas entienden que "la calendarización de la comparecencia de la candidata en una fecha inmediatamente anterior al inicio de la campaña electoral, unida a la reiteración de declaraciones de contenido electoral y a su amplificación a través de medios de comunicación y redes sociales, evidencia que la actuación parlamentaria no responde a criterios de urgencia, necesidad o funcionamiento ordinario, sino a una planificación dirigida a maximizar su impacto en el electorado".

"MEDIDAS CAUTELARES URGENTES"

Así las cosas, el PSOE-A solicita "medidas cautelares urgentes" para "preservar la integridad del proceso electoral" andaluz del 17 de mayo, al entender que existen "indicios sólidos y suficientes de que la actuación denunciada constituye una utilización de una institución del Estado con finalidad electoral, en los términos prohibidos por el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, reforzados por la reiteración de la conducta y por la existencia de prueba documental, mediática, digital y audiovisual".

Para el PSOE-A, "la suspensión de la comparecencia" de Montero en dicha comisión de investigación "hasta que finalice la contienda electoral constituye una medida idónea, necesaria y proporcionada para evitar la consolidación de una actuación contraria a la normativa electoral, siendo además la única medida eficaz para impedir que la institución del Senado sea utilizada como instrumento de campaña electoral".

Además de la suspensión de la cita de Montero, el PSOE-A pide con este escrito que la JEC "requiera" al PP y a su vicesecretaria Cuca Gamarra "para que cesen en la utilización electoral o propagandística de dicha actuación institucional, absteniéndose de vincularla a mensajes o estrategias de carácter electoral en relación a las elecciones andaluzas" del 17 de mayo.

Finalmente, "para el caso de no acordarse la suspensión interesada" de la citación de Montero, el PSOE-A suplica a la JEC con esta ampliación de denuncia que "se adopten cuantas medidas resulten necesarias y proporcionadas para impedir la utilización de dicha comparecencia con finalidad electoral, incluyendo la prohibición de su utilización propagandística o su desvinculación de mensajes de carácter electoral".



