PSOE-A señala el "récord de quejas" registradas por el Defensor y anima a los andaluces a apostar por el "cambio" el 17M

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca. - PSOE-A

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha advertido este domingo del "récord histórico de quejas" registradas por el Defensor del Pueblo Andaluz en el pasado año 2025, una situación ante la que ha animado a los andaluces a "convertir la indignación en cambio" de la mano de la candidatura socialista que encabezará María Jesús Montero en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

De esta manera, Francisco Cuenca ha subrayado este domingo en un comunicado que "el PSOE de Andalucía, con María Jesús Montero, está preparado para reconstruir la sanidad, la dependencia y el derecho a la vivienda" en Andalucía, ya que dichos servicios se encuentran "al borde del colapso" tras los siete años de gobierno de Juanma Moreno (PP-A), según ha opinado.

"Andalucía no es el decorado que pretende contarnos Moreno Bonilla. La realidad es mucho más dura", ha advertido en esa línea el portavoz socialista, quien se ha apoyado para sustentar esa afirmación en las "alarmantes cifras" del informe presentado esta semana por el Defensor, Jesús Maeztu, que acumula "34.000 actuaciones en un solo año", lo que supone "una media de 95 al día", según ha puesto de relieve Francisco Cuenca.

El portavoz socialista ha lamentado que "la gente se queja de lo básico para vivir", y al respecto ha señalado que se han registrado 5.300 quejas referidas a la dependencia, 3.500 motivadas por las listas de espera en sanidad, y otras 2.400 relacionadas con el acceso a la vivienda.

"Es decir, miles de andaluces diciendo lo mismo, que el sistema no funciona", ha subrayado el dirigente del PSOE-A, quien ha hecho especial hincapié en lo que considera el aspecto "más grave" de esta desprotección pública, la situación de las "al menos 2.500 mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama en la comunidad".

Cuenca ha denunciado que estas mujeres se encuentran "sin información, sin respuesta, sin protección", y frente a ello ha defendido que hay que "garantizar la salud y los derechos", y no recortarlos.

De este modo, el portavoz socialista ha criticado la "profunda crisis del modelo de gestión" del PP tras siete años en el Gobierno andaluz, y ha asegurado que las consecuencias que sufren los andaluces "no son un mero problema administrativo". "Eso no es burocracia, es desprotección, es abandono, es dejadez", ha aseverado Francisco Cuenca antes de concluir lamentando que "Andalucía hace aguas por todos lados".

