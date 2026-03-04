PSOE-A urge a Moreno a "rectificar" a Feijóo y apoyar a Sánchez contra el uso de las bases de Morón y Rota frente a Irán

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 4 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha apremiado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a "respaldar" al Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez en su rechazo al uso de las "bases andaluzas" de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) por parte de Estados Unidos en su guerra contra Irán "sin ningún respaldo del derecho internacional".

En rueda de prensa en el Parlamento, la representante socialista ha realizado este llamamiento al presidente de la Junta aunque ese respaldo al Gobierno de Sánchez pueda suponerle a Juanma Moreno tener que "rectificar" al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha añadido Ángeles Férriz.

La portavoz socialista ha comenzado su rueda de prensa secundando la declaración institucional que a primera hora ha emitido Pedro Sánchez, y con la que "ha resumido el sentir mayoritario de todo un país", basada en la máxima de "no a la guerra", según ha considerado.

En esa línea, Férriz ha defendido que "tenemos el Gobierno más decente y con más altura moral de toda Europa", y que "nos hace sentirnos orgullosos de ser españoles", así como ha valorado "la valentía de quien no se deja amedrentar ni amenazar ni extorsionar por quien decide ir a una guerra sin ningún respaldo del derecho internacional".

Dicho esto, Ángeles Férriz ha manifestado que, "por lealtad institucional", el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, "tiene que librarnos de este conflicto y respaldar inmediatamente la decisión del Gobierno de España, aunque eso suponga corregir y rectificar a su líder Feijóo".

"Tiene que dejar claro que no se pueden utilizar las bases andaluzas de Morón y Rota en contra de la legalidad internacional", ha reclamado la portavoz socialista al presidente de la Junta antes de aseverar que "aquí no caben medias tintas, porque lo que están en juego es la paz y la seguridad de los andaluces", que "tienen que saber si su presidente está con la paz o haciendo seguidismo de las estrategias bélicas" del mandatario estadounidense, Donald Trump, ha añadido.

Ángeles Férriz se ha remontado a la guerra de Irak iniciada en el año 2003 para subrayar que "toda España recuerda dónde estuvo el PP" entonces, y dónde estuvo el presidente del Gobierno de aquel momento, José María Aznar, "sentado con el 'trío de las Azores'" y metiendo al país "en una guerra injusta e ilegal" sin escuchar "el grito multitudinario de todo un país que dijo 'no a la guerra'".

La representante del PSOE-A se ha preguntado si el PP "no ha aprendido nada de lo que pasó hace 23 años", y ha aseverado que "ese error no se puede volver a repetir", tras lo que ha realizado un llamamiento "alto y claro" para que "se preserve el territorio andaluz de las estrategias bélicas que no tienen respaldo legal".

"Moreno Bonilla tiene que elegir entre ser el lacayo de los señores de la guerra, como lo fue su partido y Aznar, o ser el defensor del espíritu pacífico del pueblo andaluz, que está perfectamente reflejado en su himno", ha abundado Ángeles Férriz.

PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO ANDALUZ

Además, la portavoz adjunta ha anunciado que el Grupo Socialista va a presentar en el Parlamento una propuesta de declaración institucional para que la Cámara autonómica, "como expresión del pueblo andaluz, diga con claridad que no se implicará ni a Andalucía ni a su territorio en ninguna estrategia bélica", desde la premisa de que "el pueblo andaluz está a favor de la paz y de la legalidad internacional".

De este modo, Férriz ha defendido que el Parlamento andaluz "tiene que respaldar al Gobierno de este país" y decir "alto y claro" que "no a la guerra" contra Irán, lo que responde al "sentir mayoritario del pueblo al que representa", según ha agregado.

Férriz ha anunciado que si no sale adelante esta declaración institucional porque no logre el respaldo unánime de los partidos representados en el Parlamento, el Grupo Socialista "presentará una proposición no de ley" para expresar desde dicha cámara "respeto al derecho internacional y al Gobierno de España", y para posicionarse en contra de la "utilización de las bases andaluzas" de Rota y Morón "para una estrategia bélica que no tiene ningún sustento legal".

La portavoz adjunta socialista ha considerado que Juanma Moreno "ya va tarde para salir inmediatamente a respaldar al Gobierno de España y para rectificar a su partido y a su líder", Alberto Núñez Feijóo.

"MENSAJE DE TRANQUILIDAD" AL CAMPO ANDALUZ

De igual modo, y ante el intento de "extorsión" que, en su opinión, ha trasladado Trump al Gobierno de España en su reacción contra el rechazo al uso de las bases de Rota y Morón, Ángeles Férriz ha querido "lanzar un mensaje de seguridad y tranquilidad al campo andaluz", al que anima a tener "confianza plena" en un Gobierno como el de Pedro Sánchez que cuenta con "fortaleza institucional, económica y, sobre todo, moral", y que "va a estar, como siempre ha estado, al lado del campo", a cuyos representantes la portavoz socialista ha pedido que "no se dejen llevar por los bulos de la derecha y la extrema derecha", que, "como hienas, siempre están ahí para sacar rédito electoral de cualquier desgracia que pase en este país".

Por otro lado, a la pregunta de si al PSOE-A le podría interesar una coincidencia de celebración de elecciones generales y andaluzas --teniendo en cuenta que las autonómicas se celebrarán este año, y están previstas para el mes de junio--, Ángeles Férriz ha señalado que en un contexto como el actual, marcado por la guerra en Irán, los socialistas andaluces no están "pensando" en una hipotética "coincidencia electoral".

De esta manera, ha señalado que cuando "no sabemos si estamos ante una Tercera Guerra Mundial", los socialistas andaluces no están "pensando en las coincidencias electorales", sino en que "somos parte de este orden mundial, de Europa, y tenemos dos bases que ha intentado utilizar" el presidente estadounidense, Donald Trump, "para su guerra ilegal e injusta".

"En eso estamos ahora mismo, no estamos en ninguna otra cuestión", ha incidido Ángeles Férriz, quien también ha augurado que la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, "va a ser la presidenta de Andalucía" tras dichos comicios, y como tal "permanecerá los cuatro años" de la siguiente legislatura "y otros cuatro más seguro".

De esta manera, Ángeles Férriz ha rehusado especular con la posibilidad de que la también vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, pudiera no permanecer en el Parlamento andaluz en los cuatro años de la próxima legislatura si no logra acceder al Gobierno de la Junta tras dichos comicios.