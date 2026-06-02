PSOE valora el "impulso" del Gobierno para integrar el tren y proyectar la estación que Granada "merece"

Archivo - Estación de Andaluces de Granada. Archivo. - ALEJANDRO GARCÍA CALZADO/ADIF - Archivo

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Infraestructuras del PSOE de Granada, Antonio Salazar, ha valorado el impulso "definitivo" del Gobierno de España para integrar el tren y proyectar la estación que Granada "merece" tras haber contratado por 4,1 millones de euros la redacción del anteproyecto, así como del proyecto básico de actuaciones en la terminal de la avenida de Andaluces.

Salazar ha subrayado la "voluntad de acuerdo y diálogo" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el Ayuntamiento de Granada para "avanzar con unidad y consenso hacia una actuación largamente reivindicada y esperada".

Tras destacar la "implicación" del ministro Óscar Puente en este asunto, el socialista ha asegurado que "lo que a partir de ahora pasará a plasmarse sobre el papel supondrá una transformación y modernización del entorno de la estación de Renfe y de la zona de vías".

"Las y los vecinos de los barrios colindantes serán, muy especialmente, los grandes beneficiarios de esta actuación, que aportará nuevos espacios verdes y de ocio a la ciudad", ha explicado.

Asimismo, ha hecho hincapié en la "revolución" que supondrá para la terminal granadina, ya que Granada "sigue esperando una estación a su altura".

"Esta es una muestra más del interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez por acabar con la desoladora realidad que dejó el PP en materia ferroviaria en la provincia, a la que condenó al aislamiento durante más de tres años", ha recordado.

Salazar ha vuelto la vista atrás para apuntar que "el bloqueo ferroviario y el abandono del soterramiento y de la variante de Loja se han convertido ocho años después en oportunidades y aspiraciones constatables".

"Pedro Sánchez nada más llegar al Gobierno de España devolvió a la provincia a la red ferroviaria española, trajo el AVE y relanzó las obras del nuevo trazado a su paso por Loja, con doble vía y ancho internacional", ha dicho.

A todo esto, "hay que sumar ahora el espaldarazo clave para que la capital cuente con una hoja de ruta rigurosa para mejorar la integración del tren".