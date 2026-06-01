Sabor Granada alcanza las 379 empresas adheridas tras sumar 45 nuevos negocios en el último año

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha presidido este lunes el tradicional encuentro empresarial de Sabor Granada celebrado en el marco de la Feria del Corpus 2026 - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sabor Granada, la marca de productos agroalimentarios de la Diputación, alcanza las ya 379 empresas adheridas tras sumar 45 nuevos negocios en el último año. Además, registra un crecimiento del 40% desde 2023, con lo que consolida su apuesta por la promoción y comercialización de los productos granadinos.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha presidido este lunes el tradicional encuentro empresarial de Sabor Granada celebrado en el marco de la Feria del Corpus 2026, una cita que ha reunido a productores, hosteleros, comerciantes y representantes del sector agroalimentario provincial para poner en valor el crecimiento y la consolidación de la marca promocional impulsada por la institución provincial.

Sabor Granada alcanza ya las 379 empresas adheridas después de incorporar a 45 nuevos negocios en el último año. Este crecimiento supone un incremento del 40% desde 2023. Díaz ha señalado que "Sabor Granada se ha convertido en una herramienta fundamental para impulsar la competitividad, la promoción y la comercialización de nuestras empresas. Seguiremos trabajando para abrir nuevas oportunidades de negocio, fortalecer la presencia de los productos granadinos en mercados nacionales e internacionales y consolidar la gastronomía como uno de los grandes motores económicos y turísticos de nuestra provincia".

El encuentro ha servido como escenario para dar la bienvenida a las nuevas empresas que se han incorporado a Sabor Granada a lo largo de este año. Durante la jornada, los nuevos miembros han recibido las placas y chaquetillas que acreditan oficialmente su pertenencia a la marca, un distintivo que reconoce su compromiso con la calidad, la excelencia y la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia.

En la actualidad, la enseña reúne a un total de 379 empresas granadinas, con una amplia diversidad de productos. Cabe destacar que el sector hostelero ya representa más del 28% del total de la marca, consolidando un crecimiento sostenido que ratifica la estrategia fijada en el Plan Estratégico de la Diputación de situar a la gastronomía de calidad como uno de los ejes clave de su promoción nacional e internacional.

Actualmente, las tipologías de empresas integradas bajo la marca están compuestas por 240 productores, 108 establecimientos de hostelería, 18 comercios, once asociaciones y dos alojamientos turísticos.