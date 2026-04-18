Sadeco finaliza la campaña de recogida de naranja agria en la ciudad con más de 1.370 toneladas recolectadas en Córdoba

Archivo - el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha concluido la campaña anual de recogida de naranja agria en la ciudad con un balance total de 1.379.000 kilogramos de fruto recolectado. Esta actuación se ha desarrollado sobre aproximadamente 27.000 naranjos distribuidos en más de 700 calles del término municipal, "consolidándose como una de las acciones logísticas más relevantes que ejecuta la empresa pública a lo largo del año".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, aunque la previsión inicial estimaba alcanzar los 1,5 millones de kilogramos, la cifra final ha sido de 1.379 toneladas. Según los técnicos responsables del operativo, el principal factor que ha condicionado esta variación ha sido la climatología adversa registrada durante el invierno. Los episodios de lluvia intensa y viento provocaron la caída prematura de una parte significativa del fruto, especialmente aquel que se encontraba en un estado más avanzado de maduración.

Este volumen de naranja caída no ha podido contabilizarse como fruto recolectado dentro de la campaña, puesto que fue retirado previamente por los equipos de limpieza viaria en el marco de sus labores habituales de adecentamiento urbano. En consecuencia, estos restos han sido gestionados como residuos de limpieza. No obstante, la campaña se ha desarrollado sin incidencias destacables desde su inicio el pasado 16 de enero, "cumpliendo con los estándares de eficiencia y seguridad establecidos por la empresa".

En contexto, el procedimiento aplicado ha seguido la línea de ejercicios anteriores, con una planificación por distritos que ha permitido optimizar los recursos disponibles. La naranja recogida ha sido transportada al Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC) Juan Revilla, donde se han realizado los pesajes correspondientes a cada porte. Una vez completada la campaña, el fruto ha sido extendido en distintas áreas acotadas del complejo como paso previo a su tratamiento.

En este sentido, el Consistorio cordobés ha anunciado que Sadeco continúa avanzando en su estrategia de economía circular, transformando este residuo orgánico en compost de alta calidad. Este proceso "permite convertir un subproducto en un recurso útil para sectores como la agricultura y la jardinería, reduciendo el impacto ambiental y evitando su depósito en vertedero".

Por su parte, el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha valorado positivamente el desarrollo de la campaña, subrayando que "nos encontramos ante una situación compleja que requiere una importante capacidad organizativa y un alto grado de coordinación. A pesar de las dificultades derivadas de la climatología, el balance es satisfactoria y pone de manifiesto, una vez más, la profesionalidad y el compromiso de la plantilla de Sadeco".

Asimismo, Ruiz Madruga ha querido destacar "la colaboración de la ciudadanía y el trabajo conjunto con la Policía Local, elementos fundamentales para garantizar el buen desarrollo de la campaña y minimizar las molestias en el día a día de los vecinos".

Para llevar a cabo esta campaña, el presidente ha precisado que la empresa municipal ha movilizado un total de 77 operarios, organizados en seis equipos de trabajo y distribuidos en turnos de mañana y tarde. A este dispositivo humano se han sumado once barredoras, tres vibradores de tronco y ocho vehículos auxiliares, "conformando un despliegue integral orientado tanto a la recogida del fruto como a la limpieza y acondicionamiento de la vía pública".

De este modo, para Ruiz Madruga, la recogida de naranja agria "se consolida como un ejemplo de gestión eficiente de los recursos disponibles, combinando sostenibilidad, innovación y servicio público en beneficio de la ciudad de Córdoba".