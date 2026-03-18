Santiago Alfonso asume la presidencia de Dircom Andalucía en relevo de Vanessa Moreno

Integrantes de la nueva Junta Directiva de Dircom Andalucía, tras la proclamación de Santiago Alfonso como presidente. - DIRCOM

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Dircom Andalucía ha proclamado a Santiago Alfonso, vicepresidente de relaciones institucionales y reputación corporativa de Grupo Cosentino, como nuevo presidente de la delegación andaluza de la asociación, en sustitución de Vanessa Moreno Rangel.

Moreno ha permanecido al frente de la entidad durante los últimos ocho años, en una etapa que da paso ahora a un nuevo periodo orientado a "reforzar el papel de la comunicación en la construcción de la reputación del territorio", según ha señalado la organización en una nota.

La asamblea se ha celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía y ha formalizado el relevo en la presidencia de la asociación profesional de directivos de Comunicación, Relaciones Institucionales y Asuntos Corporativos.

La nueva Junta Directiva cuenta con Francisco José Bocero de la Rosa, dircom de Magtel, como vicepresidente, junto a un equipo integrado por Francisco Cabrera Argany, Beatriz Codes Domínguez, Cristina Cuervas García, Rocío Faure Ortiz, Alberto Gutiérrez Delgado, María Dolores López Ramírez, Jaime Martín Sánchez, Marta Muela Cabello y Jesús Velasco Nevado, en calidad de vocales.

Durante su intervención, Alfonso ha subrayado el papel estratégico de la comunicación corporativa en el contexto actual. "Hace tiempo que la Comunicación dejó de ser solo un ámbito de apoyo para convertirse en un factor decisivo de competitividad. Desde Dircom Andalucía queremos contribuir a que empresas e instituciones proyecten con más fuerza el talento, la innovación y la capacidad de nuestro territorio", ha señalado.

CUATRO PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El nuevo presidente ha explicado que su etapa al frente de la delegación estará orientada a "reforzar el papel de la asociación como actor relevante en la construcción de la reputación del territorio".

En este sentido, ha anunciado el desarrollo de cuatro proyectos estratégicos: 'Andalucía Verde', centrado en la comunicación de la transición energética y la sostenibilidad; 'Andalucía Innovadora', para visibilizar el ecosistema emprendedor y tecnológico; 'Andalucía Cultural', dedicado a impulsar la cultura como activo de identidad y competitividad; y 'Andalucía Social', orientado a destacar el impacto social de las empresas, el talento y la cohesión territorial.

Santiago Alfonso, natural de Almería, cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito del marketing y la comunicación. Actualmente es vicepresidente de Marketing y Comunicación del Grupo Cosentino y fue galardonado con el Premio Nacional de Marketing 2019 al Mejor Director o Profesional otorgado por la Asociación Nacional de Marketing.

Además, imparte seminarios y conferencias sobre marketing e internacionalización de empresas en las universidades de Almería, Valencia y Deusto. Durante su carrera ha impulsado iniciativas que han vinculado la marca 'Silestone' con el mundo de la gastronomía y la restauración.

Por su parte, Vanessa Moreno ha agradecido el apoyo recibido durante sus años al frente de la delegación andaluza. "Ha sido un privilegio trabajar junto a tantos profesionales comprometidos con el desarrollo de la comunicación corporativa en Andalucía. Dircom Andalucía cuenta hoy con una comunidad sólida y preparada para seguir creciendo y aportando valor a nuestras organizaciones y a la sociedad", ha expresado.

Con este relevo en la presidencia, Dircom Andalucía inicia una nueva etapa "con el objetivo de seguir fortaleciendo la profesión y contribuir a proyectar la imagen de Andalucía como un territorio de innovación, talento y oportunidades".