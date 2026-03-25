El SAS acuerda con sindicatos un nuevo modelo de Carrera Profesional,que permitirá subir de nivel a 44.600 profesionales

Archivo - Interior del Hospital Muñoz Cariñanos, en Sevilla capital. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha alcanzado un acuerdo en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, con todos los sindicatos presentes en ella --Satse, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT-- para la implantación de un nuevo modelo de carrera profesional, que "actualiza y unifica" el sistema vigente con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales del sistema sanitario público andaluz.

El acuerdo contempla además un proceso "excepcional y único" de encuadre, destinado a facilitar la transición desde el modelo actual al nuevo sistema, permitiendo adaptar la situación de los profesionales, reconocer su trayectoria previa y garantizar una incorporación homogénea al nuevo marco de carrera profesional, tal como han explicado fuentes de la Mesa Sectorial a Europa Press.

Se estima que de este encuadre se beneficien con acceso a un nivel superior alrededor de 44.601 profesionales, de los cuales aproximadamente 32.105 (72%) son sanitarios y 12.496 (28%) pertenecen a gestión y servicios, lo que pone de manifiesto el gran alcance del acuerdo y su impacto directo sobre la plantilla. Asimismo, como medida adicional de carácter transitorio, se garantiza el abono con efectos retroactivos del proceso de desbloqueo de la carrera profesional del personal de gestión y servicios, incluyendo a los grupos A1 y A2, C1 y C2, así como a las agrupaciones profesionales, lo que permite regularizar situaciones previas y asegurar su plena integración en el nuevo modelo.

De este proceso se beneficiarán casi 20.000 profesionales. Los profesionales que podrán acceder al Nivel V entre el primer proceso ordinario de 2026 y el proceso excepcional de encuadre son 15.246, de los cuales son 10.688 sanitarios (70,1%) y 4.558 de gestión y servicios (29,9%). Este nuevo acuerdo unánime con la Mesa Sectorial refuerza la agenda de diálogo con los representantes sindicales, que ha dado como fruto la aprobación del nuevo pacto de Bolsa de Empleo alcanzado en diciembre pasado, los baremos de méritos para personal de gestión y servicio para el avance también en la carrera o el pacto por la Atención Primaria, además del acuerdo de 2022 que permitió mejorar las condiciones salariales de profesionales de Medicina y Enfermería.

Este nuevo modelo sustituye al firmado en 2006 y permite superar la "dispersión normativa" acumulada en los últimos años y "avanzar hacia un modelo único, más coherente y previsible". El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció un nuevo modelo de carrera profesional tras asumir las competencias sanitarias el pasado mes de octubre.

Tal como explican fuentes de la citada Mesa Sectotial, el nuevo modelo configura un sistema "más claro, ordenado y coherente", basado en la evaluación de competencias, el desempeño profesional y la contribución a los objetivos de la organización, y orientado a reconocer la trayectoria, la experiencia y el desarrollo profesional de los profesionales sanitarios y de gestión y servicios.

Entre sus principales características, el sistema mantiene la estructura de carrera profesional "horizontal, voluntaria e individualizada", articulada en cinco niveles progresivos, con evaluación periódica y basada en criterios objetivos, garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y sostenibilidad.

Como elemento central del nuevo modelo, a partir del nivel III se introduce una doble modalidad de evaluación, que permite una progresión "más flexible y gradual". Este sistema combina una vía con percepción parcial del complemento retributivo, en función del grado de cumplimiento acreditado, con la posibilidad de alcanzar su percepción íntegra mediante la acreditación completa de competencias profesionales, incentivando así el desarrollo continuo y la mejora del desempeño.

Refuerza asimismo la evaluación del desempeño profesional y el sistema de acreditación de competencias, incorporando mecanismos que permiten una valoración más homogénea, actualizada y ajustada a la realidad de los distintos colectivos profesionales. Entre las novedades, se amplía el reconocimiento de servicios prestados, incluyendo aquellos desarrollados en otras administraciones públicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como el periodo de formación sanitaria especializada, favoreciendo la movilidad profesional y la atracción de talento al sistema sanitario público.

El nuevo modelo garantiza el acceso y la promoción en la carrera profesional del personal temporal, reforzando la igualdad de trato y eliminando situaciones de desigualdad en el desarrollo profesional. Asimismo, se incorporan medidas específicas para incentivar la cobertura de puestos de difícil cobertura, mediante mecanismos que permiten acelerar la progresión en la carrera profesional, contribuyendo a mejorar la equidad territorial y la capacidad del sistema para atraer y retener profesionales en los destinos con mayores necesidades. El procedimiento de acceso y promoción se configura como un "proceso ágil, periódico y completamente digitalizado", que se realizará a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales, facilitando la participación de los profesionales y garantizando la transparencia del sistema.