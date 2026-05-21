La Sierra Nevada Límite se mezcla este fin de semana con los mejores ciclistas del mundo

Ciclista en la subida al Veleta. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada se sitúa este fin de semana en el epicentro del cicloturismo internacional con las dos pruebas que componen la Sierra Nevada Límite que se disputarán por las carreteras del entorno de Sierra Nevada, donde desde hace un par de semanas entrenan para el Tour de Francia algunos de los mejores ciclistas profesionales del mundo.

Los 800 ciclistas inscritos entre la Sierra Nevada Límite Gran Fondo y la Cicloturista al Veleta se enfrentarán a los exigentes puertos que conducen a la estación de esquí.

El mejor ciclista del mundo Tadej Pogaçar junto a otras estrellas del firmamento ciclista Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Juan Ayuso o Paul Seixas llevan días entrenando por los mismos recorridos.

Este sábado 23 de mayo se disputa la Sierra Nevada Límite Gran Fondo sobre un recorrido de 120 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo por los municipios de Cenes de la Vega (salida), Dudar, Quéntar, La Peza, Cortes y Graena, Pinos Genil, Güéjar Sierra y Monachil.

Por el camino, los ciclistas se enfrentarán por dos veces al puerto de Blancares antes de dirigirse al temible puerto de El Duque; desde el Dornaja subirán a las Sabinas antes de descender a la meta de Pradollano.

La prueba contará con un espectacular tramo cronometrado de velocidad libre: 15 kilómetros y 1.177 metros de desnivel positivo desde el restaurante Maitena, pasando por El Duque y Las Sabinas.

Aquí no hay rueda que seguir, solo el ciclista, la montaña y el crono. Al día siguiente, domingo 24, se disputa la Sierra Nevada Límite Subida al Veleta, que volverá a convertirse en uno de los grandes desafíos del ciclismo europeo.

La cronoescalada de 38 kilómetros y 2.250 metros de desnivel positivo culminará en la considerada meta asfaltada más alta de Europa a más de 3.100 metros de altitud, llevando a los participantes hasta un entorno único de alta montaña donde el paisaje y la altitud convierten cada pedalada en una experiencia inolvidable.

'Rodamos por donde otros no pueden llegar' vuelve a ser el lema que define una subida absolutamente singular, en la que los ciclistas alcanzarán cotas reservadas habitualmente solo para la alta montaña y el entrenamiento profesional.

En esta ocasión, los participantes pasarán a la altura de Cauchiles por las paredes de nieve que ha dejado al descubierto la limpieza de la carretera por parte de los maquinistas de la estación de esquí.

El organizador de la Sierra Nevada Límite y máximo responsable de Terraincognita, José Manuel Toledo, destaca el importante impacto deportivo, turístico y promocional que supone la prueba para Granada y Sierra Nevada, "proyectando la imagen de la provincia como uno de los grandes destinos europeos para el ciclismo y el deporte al aire libre".

Según destaca, "la Sierra Nevada Límite no es solo una marcha ciclista. Es la oportunidad de vivir la montaña, desafiar los propios límites y pedalear en un escenario reservado para campeones".