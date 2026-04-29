Sindicatos critican el "colapso" del sistema de dependencia y exigen una "respuesta urgente" de la Junta

Manifestantes ante el Palacio de San Telmo de Sevilla en defensa del sistema de dependencia. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO se ha movilizado este miércoles ante el Palacio de San Telmo de Sevilla bajo el lema 'La atención a la dependencia es un derecho', para recriminar la "situación crítica" del sistema de atención a la dependencia en la comunidad autónoma y para exigir una "respuesta urgente" por parte de la Junta de Andalucía.

En la misma, la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha defendido en la manifestación bajo el lema 'La atención a la dependencia es un derecho' este miércoles en el Palacio de San Telmo de Sevilla el sistema de dependencia ante unas políticas que lo "desmantelan, desguazan y trituran".

En este sentido, López ha urgido a la protección del sistema de dependencia que "permitió sacar de la clandestinidad y del oscurantismo a muchas mujeres que trabajaban en sus casas y que no recibían retribución por ese trabajo", al tiempo que ha asegurado que en Andalucía "hay más de 100.000 mujeres trabajando en el sector del a dependencia y de los cuidados".

En esta línea, la secretaria general de CCOO Andalucía ha exigido dignificarlas con "convenios y salarios justos, contratos estables, derechos y que no tengan que salir corriendo de casa con la lengua fuera para ganarse el salario".

De este modo, ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, que "tengamos derechos y empleo de calidad, especialmente a las mujeres".

"Hoy está así el sistema en nuestra comunidad, fruto de sus políticas nefastas, de su gestión terrible, de decretos de simplificación, que simplifican para las empresas y para el negocio, pero que trituran los derechos de las personas mayores", ha abundado, mientras que ha afeado que "se tarde más de 470 días en las listas de espera para que se resuelvan los expedientes" en Andalucía.

Así, López ha cifrado en más de 13.000 las personas que hay actualmente en Andalucía con "una resolución y que no pueden ejercer sus derechos", al tiempo que ha indicado que existen "otras tantas que pidieron la revisión de grado que están escondidas en un cajón de la Junta de Andalucía para que las listas de espera no aumenten y para decir que la dependencia va bien".

Al hilo de las condiciones laborales de las trabajadoras, la secretaria general de CCOO-A ha advertido que las compañeras de teleasistencia "están destrozadas", puesto que "han aumentando en un 65 por ciento los usuarios en diez años y tan solo un cinco por ciento la plantilla".

"Cuando hay licitaciones o subcontratas, al final siempre pagan las trabajadoras con empleos precarios, con salarios bajos, con contratos encadenados y con temporalidad", ha afeado, mientras que ha responsabilizado al Moreno, "porque ha sido él quien ha firmado los decretos y las leyes en Andalucía para destrozar nuestro sistema de la dependencia".

Tal y como ha detallado el sindicato en una nota, durante la concentración, el sindicato ha alertado del "deterioro del servicio", marcado "por la falta de financiación, la escasez de personal y unas listas de espera que continúan creciendo, provocando retrasos inasumibles en la valoración y en el acceso a prestaciones y servicios esenciales".

Por su parte, el secretario general de UJP-UGT Andalucía, José Luis García Chaparro, ha criticado que "los tiempos de espera superan en muchos casos los 400 e incluso 480 días, prácticamente un año", lo que está teniendo consecuencias "dramáticas", puesto que "muchas personas mayores fallecen sin haber sido valoradas o sin recibir la prestación que les corresponde".

En este sentido, ha insistido en la "falta de personal" en la administración andaluza, especialmente en los equipos encargados de la valoración. "Faltan muchos profesionales en los servicios públicos, y eso está retrasando todo el sistema", ha señalado, al tiempo que ha reclamado que "los recursos públicos se destinen a reforzar plantillas y mejorar la atención".

Asimismo, García Chaparro ha exigido una mayor inversión directa en el sistema, y ha apuntado que "hay recursos económicos que deben ponerse al servicio de las personas mayores", en referencia a fondos no ejecutados de ejercicios anteriores que, a su juicio, "deberían destinarse a mejorar la dependencia y reducir las listas de espera".

Al hilo, el dirigente sindical ha alertado también del déficit de plazas residenciales, y ha sostenido en que Andalucía "necesita en torno a 30.000 plazas más", mientras miles de personas siguen esperando una respuesta. "Hay decenas de miles de personas pendientes, muchas de ellas con grados altos de dependencia, que tienen que seguir esperando incluso después de ser valoradas", ha advertido.

Asimismo, ha defendido el derecho de las personas mayores a "una vida digna". "La Junta de Andalucía tiene que apostar de verdad por las personas mayores, por su calidad de vida y por un sistema que garantice sus derechos", ha apostillado.

En relación con las condiciones del sistema, ha criticado la carga económica que soportan las personas usuarias. "En muchos casos aportan hasta el 75 por ciento de su pensión para acceder a una plaza residencial", mientras, según ha señalado, "no está claro cuál es la aportación real de la Junta de Andalucía, ya que los presupuestos no reflejan con transparencia el esfuerzo público en este ámbito".

En esta línea, García Chaparro ha incidido en la necesidad de seguir reforzando la movilización sindical, al tiempo que ha concretado que van a "seguir en la lucha para mejorar los servicios públicos y garantizar una atención digna", insistiendo en que la dependencia "debe ser una prioridad política".

En suma, UJP UGT Andalucía ha reiterado que la atención a la dependencia es "un derecho subjetivo" y no una prestación asistencial, por lo que ha exigido un "refuerzo urgente" del sistema público, con "más financiación, más personal y medidas eficaces que reduzcan las listas de espera".

Finalmente, el sindicato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza para defender un sistema de dependencia "digno, accesible y de calidad, que garantice la atención a las personas más vulnerables en condiciones de igualdad".