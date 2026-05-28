El subdelegado del Gobierno en Jaén destaca la necesaria "prudencia" en la investigación sobre el tiroteo en Huelma

Vecinos y agentes de la Guardia Civil en la calle de Huelma donde se produjo el tiroteo. - EUROPA PRESS

ÚBEDA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha pedido dejar seguir la investigación sobre el tiroteo ocurrido este miércoles en Huelma, en manos de "grandes profesionales" de la Guardia Civil y que debe realizarse "con toda la prudencia".

Así lo ha indicado este jueves en Úbeda a preguntas de los periodistas sobre este suceso, que dejó cuatro personas heridas, una de gravedad, y que se baraja como un posible ajuste de cuentas entre dos clanes rivales procedentes de la provincia de Almería.

Fernández ha señalado que existe un "contacto continuo" "tanto con el teniente coronel, jefe de la comandancia de la Guardia Civil", Francisco José Lozano, "como con la alcaldesa de Huelma", Ana María Guzmán.

Ha apuntado, además, que este miércoles se ofrecieron "muchos detalles" sobre lo ocurrido, "fundamentalmente para que la ciudadanía de Huelma estuviera tranquila" ante "un hecho muy grave", aunque también "puntual".

"Pudimos contar algún detalle de la investigación, pero, a partir de ahora, vais a entender que la investigación tiene que seguir su curso y tiene que seguir con toda la prudencia que necesita un proceso de este tipo", ha explicado.

Por ello, según ha añadido, se ha convenido, junto al teniente coronel y la alcaldesa, "alargar un poquito la fecha" en que se celebrará la junta local de seguridad con la idea de "interferir lo menos posible en la investigación".

"Se está hablando mucho al respecto, lógicamente, porque es una cuestión que a la gente, fundamentalmente la de Huelma, le ha preocupado mucho, pero está todo en manos de los grandes profesionales, como son los de la Policía Judicial y los de la Guardia Civil, que han reforzado el servicio en Huelma y van a seguir haciéndolo", ha comentado.

Igualmente, los agentes se están ocupando de una investigación que "también tiene reminiscencia en muchos otros puntos de la geografía nacional", de manera que "se está coordinando lógicamente como es necesario para que puedan encontrarse a los culpables y puedan tener una solución lo más rápido posible".

Así las cosas, el subdelegado del Gobierno de España ha querido transmitir un mensaje "de tranquilidad y de confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad".

El tiroteo tuvo lugar pasadas las doce de la noche en la calle Rocabril de Huelma, cuando individuos que no eran vecinos del municipio comenzaron a abrir fuego desde un coche hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas.

"Es una familia que tiene familiares aquí, se vinieron a vivir hace un año aproximadamente y, bueno, pararon en su puerta y dispararon a las personas que había allí", apuntó este miércoles la alcaldesa, que también precisó que hasta ahora "no ha habido ningún incidente con ellos" en el municipio.

Como resultado, cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Entre ellas, hay dos miembros de la citada familia que se había mudado a Huelma desde la provincia de Almería y "dos vecinos que estaban allí en la puerta tomando el fresco con ellos

Los miembros del clan procedentes de Almería se dieron a la fuga. La Guardia Civil, que localizó calcinado el vehículo que usaron, mantiene un amplio operativo de búsqueda por las provincias de Granada, Jaén y Almería para detener a los autores del tiroteo, algunos de ellos ya identificados.

ORIGEN

El propio subdelegado del Gobierno confirmó que el suceso parece estar relacionado por el enfrentamiento abierto entre dos clanes, Los Lateros y Los Saules, por el homicidio de un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río en Adra (Almería) el 2 de junio de 2025.

Estos hechos que se barajan en el origen del ajuste de cuentas de Huelma se produjeron en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río de Adra, donde el 112 recibió sobre las 9,00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

En aquel momento, el enfrentamiento comenzó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta y murió poco después como consecuencia de las heridas. El caso sigue abierto y sin haber detenido al autor del crimen.

DOS HERIDOS, HIJOS DEL BUSCADO POR EL CRIMEN EN ADRA

Al respecto, cabe señalar que dos de los cuatro heridos en el tiroteo registrado en Huelma son hijos del conocido como 'Saúl el Viejo'. Es el hombre que está en búsqueda como presunto autor material del citado crimen en Adra, donde murió el joven de 22 años, al que se vincula con el clan de Los Lateros.

Fuentes próximas a la investigación confirmaron a Europa Press que ambos varones guardan relación con el principal sospechoso del suceso cometido hace casi un año, quien sigue en paradero desconocido. Los agentes difundieron su fotografía a mediados del pasado mes de abril para solicitar la colaboración ciudadana de cara a su arresto.

Los dos hijos de 'Saúl el Viejo' se encuentran investigados en el marco de este último tiroteo ocurrido en Huelma, en el que también constan otras dos personas heridas que han sido reconocidas como "delincuentes habituales", aunque sin aparentes vínculos familiares con el clan de los Saúles.

La Guardia Civil mantiene a 'Saúl el Viejo' como único sospechoso del crimen abderitano, a pesar de que su nieto se reconociera como responsable en un vídeo difundido a través de la red social 'Tik Tok' a finales de abril. Desde la Comandancia apuntaron la inexistencia de indicios que llevaran a valorar dicha confesión por parte del menor de 15 años.

El enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música, cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta en el pecho y murió poco después como consecuencia de las heridas.

Durante los días posteriores se registraron incendios en varias viviendas de miembros del clan de Los Saúles, que abandonaron la zona. Ahora, la Guardia Civil investiga la vinculación de dicho episodio con los hechos ocurridos pasada esta medianoche en la calle Rocabril de Huelma.

Las autoridades mantienen que 'Saúl el Viejo' continúa huido y "es considerado una persona peligrosa" que "podría disponer de armas", por lo que solicitan colaboración ciudadana para que quien tenga una pista sobre su paradero informe a través del 062, el teléfono 950 256 122 o el correo cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org