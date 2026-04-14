Susana Díaz cree que Sánchez debería "revisar algunas de sus alianzas" para "ayudar" a la candidatura de Montero el 17M

Archivo - La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz (d), conversa con la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), antes de un pleno en el Senado, a 17 de junio de 2025, en Madrid. (Foto de arch - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora y exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz ha sugerido este martes que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, debería "revisar algunas de sus alianzas y de las decisiones que se están tomando en España" por parte del Ejecutivo central como manera de "ayudar" a la candidatura que encabeza la socialista María Jesús Montero a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Así lo ha venido a trasladar la también expresidenta de la Junta en unas declaraciones, recogidas por Europa Press, durante su participación como colaboradora en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, donde le han preguntado a Susana Díaz por los resultados del Barómetro Andaluz que ha publicado este martes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La encuesta de intención de voto que se incluye en este barómetro augura que el PP-A ganaría las elecciones andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo con entre 54 y 57 escaños --cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en el Parlamento andaluz--, mientras que el PSOE-A podría obtener su peor resultado histórico en estos comicios y quedarse por debajo de 30 representantes; en concreto, con una horquilla de entre 26 y 27 diputados.

Sobre los resultados de esta encuesta y el futuro de María Jesús Montero como secretaria general del PSOE-A si se confirmara una derrota como la que vaticina dicho sondeo, Susana Díaz ha señalado que "cuando uno va a un proceso electoral, lo que no se puede es jugar ni traicionar los sentimientos nobles de la inmensa mayoría de los militantes de buena fe que se están batiendo el cobre en una campaña".

Además, la que fuera secretaria general del PSOE-A ha reivindicado la "capacidad" de la federación socialista andaluza, a la que ha descrito como "una maquinaria que, cuando se pone en funcionamiento, da sorpresas". Y, "si no, que se lo digan a Javier Arenas, que se quedó con una pancarta enrollada cuando ya se veía de presidente" de la Junta, ha comentado a renglón seguido Susana Díaz aludiendo a las elecciones autonómicas del año 2012, cuando el PP-A que entonces lideraba Javier Arenas venció pero sin obtener mayoría absoluta, y se quedó sin poder gobernar merced al pacto que suscribieron el PSOE-A e IU para conformar una coalición al frente del Ejecutivo andaluz.

Dicho esto, Susana Díaz ha considerado que "hay elementos" que pueden "ayudar no sólo a la candidatura" en su "tierra", en Andalucía, sino también "a los alcaldes en el futuro y a toda España", y es que "el PSOE y el presidente del Gobierno tienen que revisar algunas de sus alianzas y algunas de las decisiones que se están tomando en España", según ha opinado.

La senadora ha añadido que se trata de alianzas o decisiones que "pueden entenderse bien en algunos sitios, pero que se entienden francamente mal en la inmensa mayoría del resto" del país. "Ahí sí creo yo que se podría ayudar desde la Moncloa", ha remachado Susana Díaz.

JUICIO DEL 'CASO MASCARILLAS' EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Por otro lado, a Susana Díaz le han preguntado por algunas de las declaraciones testificales que se están escuchando en el juicio del conocido como 'caso mascarillas' que se está dirimiendo en el Tribunal Supremo (TS), por el que se encuentran procesados el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García.

Susana Díaz ha tildado de "indignante" algunos de los testimonios que se están escuchando en el juicio, y ha señalado que, "más allá del tema penal, que lo determinará la justicia", que dictaminará si se han cometido "delitos" y, en ese caso, "cuál es la pena que deba pagar cada uno de los actores" implicados, ella "como socialista" espera que sus "dirigentes tengan honestidad y decencia".

Esos son "los requisitos para estar al frente" del PSOE, y suponen "mucho más que la responsabilidad penal", según ha abundado la senadora andaluza para incidir en señalar que todo eso le "provoca indignación, bochorno, y un sentimiento de que no es posible que este tipo de personas hayan tenido tantísima responsabilidad al frente de una organización" como el PSOE, según ha concluido Susana Díaz.