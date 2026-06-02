La Tarasca vuelve a simbolizar en Granada el triunfo de la belleza en su tradicional desfile del miércoles de Corpus

Imagen de La Tarasca de 2025. - FB AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El desfile de La Tarasca volverá a tomar este próximo miércoles, 3 de junio, las calles del centro de Granada en la que es una de las citas más singulares de las celebraciones enmarcadas en el Corpus Christi de la capital nazarí. En cuanto a su diseño, la figura de Santa Marta cabalgando un dragón mitológico va a llevar este año la firma de Yolanda Ubago.

La cita con La Tarasca del miércoles de Corpus es una propuesta ineludible de las fiestas de la ciudad de Granada en la que la emblemática imagen se erige cada año en alegoría del triunfo de la belleza sobre lo monstruoso o del bien sobre el mal.

De ahí que en cada Corpus, una persona vinculada al mundo de la moda sea la encargada de vestir a la figura, a la vez que se valora también la labor de quienes se encargan de la peluquería y maquillaje del maniquí más famoso de Granada.

Desde las 12,00 horas, la comitiva de La Tarasca realizará su desfile tradicional por el centro de la ciudad con salida desde el Ayuntamiento, en la plaza del Carmen, para dirigirse hacia la Gran Vía, Cárcel Baja, San Jerónimo, y plaza de La Romanilla hasta la plaza de la Trinidad y desde ahí, calle Mesones hasta Puerta Real para volver al punto de inicio.

El desfile contará con el color y la música que le proporcionará el acompañamiento a cargo de los gigantes y cabezudos, así como de las charangas La Yunka, Vaso Largo y Llena Que Nos Vamos, además de la animación a cargo de Activasur.

El Ayuntamiento, mediante La Tarasca, pretende transmitir los valores de inclusión, apertura y diversidad que encarna esta tradición granadina, a la vez que pone en valor el trabajo de quienes se esfuerzan para que luzca lo más bonita posible.

Así, Yolanda Ubago, entregada al mundo de la moda desde que comenzó a crecer junto al negocio 'Isamar Atelier' que levantaron sus padres -- y que vistieron a La Tarasca en 2005--, es la encargada este año de la vestimenta de la popular imagen. Sobre su diseño ha preferido mantener el misterio, si bien ha avanzado que busca unir tendencia, historia y tradición. Además, Beatriz Escañuela será la encargada de la peluquería y el maquillaje.