Tres detenidos acusados de explotación laboral en una finca de Almodóvar del Río (Córdoba)

La Policía Nacional detiene a tres personas en una actuación contra la explotación laboral en una finca de Almodóvar del Río. - POLICÍA NACIONAL

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en el marco de una actuación desarrollada en una explotación agrícola situada en la localidad de Almodóvar del Río (Córdoba).

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la intervención tuvo lugar en el mes de enero, cuando los agentes detectaron indicios de una posible actividad laboral irregular en una finca ubicada en dicho término municipal.

Por ello, se llevó a cabo una inspección en la finca, durante la cual identificaron a un total de nueve personas que se encontraban realizando labores agrícolas, de las que ocho no tenían regularizada su situación administrativa en España y que además podrían ser considerados posibles víctimas de explotación laboral.

Los trabajadores fueron trasladados a dependencias policiales para su plena identificación, procediéndose posteriormente a su detención por infracción a la normativa de extranjería.

Las investigaciones permitieron constatar que los trabajadores carecían de contrato laboral y no estaban dados de alta en la Seguridad Social, vulnerándose los derechos reconocidos en la legislación laboral vigente.

Asimismo, se determinó que el empleo de mano de obra en situación irregular respondía a un ánimo de lucro por parte de los responsables de la explotación, quienes habrían eludido su obligación de verificar la situación administrativa de los trabajadores, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y generando condiciones laborales sin las debidas garantías legales.

Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes detuvieron a los responsables de la explotación y de la gestión de los trabajadores, como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La Policía Nacional recuerda "la importancia de la colaboración ciudadana para la detección de este tipo de delitos, que vulneran derechos fundamentales y favorecen la economía irregular".