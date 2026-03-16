Tres detenidos en Armilla (Granada) tras ser sorprendidos con drogas y más de 4.000 euros en metálico

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Armilla (Granada) - GUARDIA CIVIL

ARMILLA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Armilla, en el área metropolitana de Granada, han detenido a tres varones como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas tras una actuación llevada a cabo durante un dispositivo operativo preventivo en la salida 15 de la GR-30, sentido Motril, en el término municipal armillero, en el que fueron sorprendidos en posesión de sustancias estupefacientes y de más de 4.000 euros en metálico.

Los hechos ocurrieron sobre las 00,45 horas, cuando los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo que, al percatarse del dispositivo policial, habría realizado una maniobra brusca que fue interpretada como un intento de evasión. Ante esta actitud, los agentes indicaron al conductor que accediera a la zona de registro para "realizar las verificaciones oportunas en prevención y protección de la seguridad ciudadana", según ha informado este lunes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Durante la identificación del conductor, los agentes observaron que tenía a su alcance, junto al freno de estacionamiento, un cuchillo de cocina con sierra. Tras realizarle un cacheo superficial, localizaron en el interior de su cartera dos bolsitas de cocaína, además de 484 euros en billetes fraccionados.

Los agentes identificaron también al copiloto del vehículo, comprobando que sobre él pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por un órgano judicial de Granada, por lo que procedieron a su detención. Durante el registro se le intervinieron una bolsa con marihuana, una bellota de hachís, tres bolsitas con una sustancia rosa conocida como 'tusi' o cocaína rosa, así como 125 euros en billetes fraccionados.

El tercer ocupante del vehículo, que viajaba en los asientos traseros y manifestó estar al cargo del vehículo, también portaba 125 euros en billetes fraccionados.

En un registro más exhaustivo del turismo, los agentes localizaron en el suelo del asiento del copiloto una bolsa de plástico que contenía 91 pastillas de hachís, con un peso aproximado de seis gramos cada una. Asimismo, en los asientos traseros hallaron una riñonera con 4.020 euros en diferentes billetes y, en el interior de la guantera, un localizador GPS con imanes que se encontraba activado.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de los tres ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Posteriormente fueron trasladados al Puesto Principal de la Guardia Civil de Armilla para la instrucción de las correspondientes diligencias.