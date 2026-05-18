Tres detenidos en Jaén por robos en viviendas de alto poder adquisitivo del barrio sevillano de Triana

Efectos sustraídos en robos en el barrio sevillano de Triana. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres individuos que se habían desplazado a la provincia de Jaén tras haber cometido varios robos con fuerza en viviendas del barrio sevillano de Triana, especialmente en zonas de alto nivel adquisitivo y en horario de mañana, mientras los propietarios se encontraban en el trabajo o realizaban tareas cotidianas.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, los varones pertenecían a un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas, que ha sido desarticulado.

Los autores accedían a los inmuebles mediante la fractura del bombín de la cerradura de la puerta de acceso, un método "característico de organizaciones criminales" especializadas en este tipo de delitos.

Los detenidos actuaban siguiendo un 'modus operandi' "perfectamente estructurado", dado que mientras dos integrantes accedían al interior de las viviendas y sustraían los efectos de valor, un tercer miembro realizaba labores de vigilancia y seguridad en el exterior para alertar de presencia policial o vecinal.

De esta forma, los mismos seleccionaban viviendas situadas en zonas de elevado nivel adquisitivo y actuaban principalmente en horario de mañana, pues aprovechaban la ausencia temporal de los propietarios por motivos laborales o gestiones cotidianas.

Finalmente, los presuntos responsables han sido detenidos en la provincia de Jaén, donde se habían desplazado. Han sido detenidos mientras portaban objetos precisamente sustraídos en estos robos. Muchos de ellos han sido recuperados y, según la Policía Nacional, serán devueltos a sus propietarios.

La investigación ha permitido identificar a los integrantes del grupo a través de la coordinación policial entre distintas unidades de investigación de Sevilla, Málaga y Jaén.