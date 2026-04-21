Tres detenidos en Motril (Granada) tras ser localizados con hachís, marihuana y éxtasis dentro de una furgoneta

Droga y dinero intervenidos en una intervención en Motril. - POLICÍA NACIONAL

MOTRIL (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Motril (Granada) a tres hombres, con edades comprendidas entre los 61 y los 38 años, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas tras ser localizados con once bellotas de hachís, marihuana y éxtasis dentro del vehículo en el que circulaban.

Los hechos se produjeron en las primeras horas de la noche durante un control rutinario en la localidad costera. Entre los vehículos revisados, llamó la atención de los agentes especialmente una furgoneta de gran tamaño.

Mientras interpelaban a sus ocupantes, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana que salía del interior, por lo que decidieron solicitar a los tres hombres que bajaran del vehículo para poder llevar a cabo una requisa más precisa.

Los agentes localizaron una bolsa de plástico en el asiento trasero que contenía once bellotas de hachís y marihuana apta para su venta.

También encontraron una balanza de precisión dentro de una caja de tomates, así como seis botes que contenían una sustancia verde en una mochila situada en el asiento del copiloto.

Dentro de la misma mochila además había otro bote de cristal con un líquido transparente que desprendía un fuerte olor, teniendo apariencia de éxtasis, así como un bote de metal que contenía semillas aparentemente de marihuana.

En el control de las pertenencias los policías encontraron en dos de ellos dinero fraccionado que superaba los 500 euros, posiblemente fruto de la venta de las sustancias estupefacientes. A uno de ellos también le localizaron en el interior de su bota media bellota de hachís.

Todas las sustancias encontradas en el registro fueron sometidas a los respectivos reactivos para poder comprobar si efectivamente se trataba de sustancias prohibidas, dando todos los análisis un resultado positivo.

De los tres varones detenidos en estos hechos, con edades comprendidas entre los 61 y 38 años, dos de ellos presentaban antecedentes policiales previos. Además, se da la circunstancia de que el vehículo en el que viajaban carecía de seguro en vigor. Los tres arrestados ya han pasado a disposición judicial por estos hechos.