Tres detenidos por tráfico de drogas en distintos puntos de Córdoba

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres varones como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas en el marco de varios dispositivos preventivos desarrollados entre los días 11 y 13 de mayo en diferentes puntos de la ciudad. En las actuaciones se han intervenido cocaína, ketamina, speed, hachís, marihuana, éxtasis y dinero fraccionado.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la primera actuación policial tuvo lugar en la madrugada del día 11 de mayo, cuando los agentes observaron a dos personas en la vía pública con actitud sospechosa en la zona del Sector Sur.

En el momento en que uno de los individuos advirtió la presencia policial, arrojó un objeto bajo un vehículo estacionado en las inmediaciones. Tras identificar a ambas personas y localizar el objeto abandonado, los agentes comprobaron que se trataba de un envoltorio de plástico con tres gramos de cocaína. El varón fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y, tras su puesta a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.

La segunda intervención se ha producido en la tarde del 12 de mayo, en la barriada de la Fuensanta, cuando los agentes observaron a un individuo a bordo de un patinete que, al percatarse de la presencia policial, intentó evadirles con una maniobra brusca, ocultándose entre unos setos. Cuando los agentes se acercaron para identificarlo, el individuo mostró una actitud nerviosa y evasiva.

Tras la requisa del bolso que portaba, los agentes localizaron varias bolsitas con distintas sustancias estupefacientes: casi dos gramos de ketamina, más de seis gramos de speed, más de seis gramos de hachís, así como más de cinco gramos de marihuana y tres pastillas de éxtasis. El varón fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Y en la madrugada de este miércoles, en el centro de la ciudad, los agentes de la Policía Nacional observaron a un sujeto en actitud nerviosa portando una riñonera e intentó acceder en varias ocasiones a un local de ocio, siendo impedido por el control de acceso. Posteriormente se aproximó a un grupo de jóvenes ofreciéndoles algo con gestos que estos rechazaron. Al ser interceptado, esta persona ocultó algún objeto bajo su ropa.

Tras el cacheo superficial, los agentes hallaron ocho bellotas de hachís, además de dinero fraccionado, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Estas actuaciones forman parte de los dispositivos permanentes que desarrolla la Policía Nacional para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes y reforzar la seguridad ciudadana en los distintos barrios de la ciudad.