La UGR lidera una alianza internacional para la reforma estructural de la educación jurídica en Filipinas

La UGR lidera el proyecto Calsada R.S.D. - UGR

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha asumido la coordinación de un proyecto internacional de 48 meses cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea que responde a la necesidad de modernizar la educación jurídica superior en Filipinas.

Actualmente, el sistema está muy orientado a la superación del examen de acceso a la abogacía; el proyecto Calsada R.S.D. busca introducir un modelo basado en la excelencia investigadora y la sostenibilidad digital, alineando a las facultades de derecho con los estándares globales y la estrategia Global Gateway 2021-2027 de la Unión Europea.

Esta última busca impulsar inversiones sostenibles y seguras en todo el mundo, especialmente en sectores como energía limpia, digitalización, transporte, salud y educación.

Para lograr esta transformación, el consorcio trabaja en colaboración directa con los principales organismos reguladores de Filipinas: Comisión de Educación Superior (CHED) y la Junta de Educación Legal (LEB).

Este esfuerzo conjunto culminará en la creación de un Marco Nacional de Calidad y el establecimiento del Centro de Investigación Calsada, que tendrá su sede en la Academia Judicial Filipina, el brazo educativo de la Corte Suprema filipina.

FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA

El proyecto inició su andadura el 1 de noviembre de 2025 y en este mes de marzo, los días 6 y 20, se han celebrado dos reuniones de trabajo virtual en las que han participado expertos de España, Portugal, Polonia y Filipinas para seguir coordinando las primeras fases de implementación.

El próximo hito importante tendrá lugar del 17 al 19 de junio de 2026, cuando el equipo de la UGR y sus socios europeos viajarán a Manila para celebrar la reunión de lanzamiento presencial (Kick-off meeting).

En este encuentro se formalizarán los planes de acción con cinco de las universidades más prestigiosas de Filipinas: la Universidad de Filipinas, el Ateneo de Manila, la Universidad de San Beda, la Universidad de San Agustín y el Ateneo de Zamboanga.

Calsada R.S.D. desarrollará un amplio programa de actividades orientadas al refuerzo de capacidades académicas y profesionales.

Entre ellas destacan la organización de seminarios especializados, programas de formación para profesorado y personal académico, así como el diseño de nuevos contenidos docentes alineados con estándares internacionales.

El proyecto también contempla acciones de intercambio de conocimiento entre universidades europeas y filipinas, incluyendo talleres, estancias académicas y actividades de capacitación centradas en la digitalización de la enseñanza jurídica, la innovación metodológica y el fortalecimiento de la investigación.