UGT advierte de un periodo de "fuerte inseguridad geopolítica" y llama a reforzar "el papel de lo público"

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha advertido este unes del desarrollo de un periodo de "fuerte inseguridad geopolítica", razón por la que ha llamado a reforzar "el papel de lo público" y ha considerado el proceso de condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas iniciado por el Gobierno Central como "una buena forma de incrementar los recursos disponibles para la mejora de la calidad y la cobertura de los principales servicios públicos".

"Ahora que esa inestabilidad que tan poco gusta al capital acecha a la economía internacional, es un buen momento para recordar que mejorar las políticas públicas es otra forma de incrementar el nivel de calidad de vida del conjunto de los trabajadores de Andalucía", ha subrayado.

Así lo ha señalado en un comunicado tras conocer el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo para el mes de septiembre, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato publicado muestra que los precios se reducirán cuatro décimas (-0,4%) con respecto al valor alcanzado el mes pasado.

Según explica el sindicato, de confirmarse estos datos a mediados del próximo mes de octubre, la tasa interanual de inflación se elevaría hasta el 2,9%, dos décimas por encima del 2,7% que se alcanzara en el pasado mes de agosto. Con ello, la brecha con la inflación subyacente alcanzaría las seis décimas, tras descender ésta al 2,3%, frente al 2,4% en que se sitúo el mes pasado.

Ha detallado que el mes de septiembre es un mes dado a alternar incrementos con descensos en el nivel general de precios. A pesar de ello, ha reconocido que, en los últimos cuatro meses de septiembre, nunca han subido los precios. Así, el descenso registrado en esta ocasión se sitúa dentro de la tendencia habitual de estos últimos meses de septiembre.

Según los datos adelantados este lunes, nuevamente se acelera el ritmo de crecimiento de la inflación interanual, que ahora sería del 2,9%. Así, se encadenan ya once meses consecutivos sin ser capaces de situarnos por debajo del objetivo de control de precios del BCE (2%)

Los principales causantes de este nuevo repunte de la inflación interanual, a juicio de UGT-A, siguen siendo los carburantes y la electricidad. Aunque en ambos casos han visto reducidos sus precios en el mes de septiembre, este descenso ha sido mucho menor que el que se registrara a estas alturas de 2024, lo que provoca que la tasa interanual se vea aumentada.