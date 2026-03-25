UGT-A pide a PP y PSOE que corrijan la brecha salarial de más de 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de personas en una concentración. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Andalucía ha notificado este pasado martes al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios de PSOE y PP --a través de cartas formales-- la problemática económica deficitaria que tienen los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Según ha informado UGT-A en una nota, "le hemos exigido a los grupos parlamentarios medidas concretas para corregir la baja retribución estructural que padecen funcionarios andaluces en comparación con el resto de Comunidades Autónomas". Y, es que, "estamos a la cola de retribuciones de las comunidades autónomas en nuestro país".

De esta manera, el sindicato ha indicado que acreditaron mediante un análisis técnico "riguroso" que los empleados públicos de la Junta de Andalucía perciben retribuciones "significativamente inferiores" a la media del conjunto de Comunidades Autónomas. "La diferencia es especialmente pronunciada en los grupos de mayor cualificación, donde alcanza el 8,22% por debajo de la media nacional para el Grupo A1 (Titulados Superiores)".

Al hilo, desde UGT han puesto de relieve el ejemplo más "revelador" de esta injusticia. La comparación entre Málaga y Bilbao, dos ciudades con un índice de coste de vida prácticamente idéntico (diferencia inferior al 1%). Sin embargo, un funcionario del Grupo A1 destinado en Málaga --bajo la dependencia de la Junta de Andalucía-- cobra aproximadamente un 31% menos que su homólogo destinado en Bilbao --bajo la dependencia del Gobierno Vasco--.

Sin embargo, "no existe ninguna justificación técnica, económica ni jurídica ampara esa diferencia". Pero, "se trata de una pérdida que se acumula a lo largo de la carrera profesional de 35 años". Así, la pérdida acumulada para un técnico superior del Grupo A1 "supera los 146.000 euros brutos sin contar el impacto sobre la futura pensión de jubilación".

Asimismo, para la organización sindical, el argumento del menor índice de coste de vida (ICV) frecuentemente "esgrimido" para justificar los salarios más bajos en Andalucía, "carece de valor", ya que debería aplicarse igualmente a las pensiones y a las cotizaciones, pero "no ocurre en ningún caso".

Por último, desde UGT han solicitado reuniones con ambas formaciones en un plazo no superior a 20 días hábiles para abordar "una de las principales asignaturas pendientes de la política de recursos humanos en Andalucía". Es decir, reducir la brecha salarial de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía en comparación con el resto de comunidades.