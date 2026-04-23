La Universidad Loyola y la multinacional EY celebran en Córdoba el II Foro de actualidad económica-financiera y digital. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CÓRDOBA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola Andalucía ha celebrado este jueves en su Campus de Córdoba la segunda edición del Foro de actualidad económica-financiera y digital, una iniciativa organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales junto a la multinacional EY, que ha vuelto a reunir a profesionales, expertos del ámbito empresarial y profesorado universitario en torno a algunos de los principales retos que afrontan hoy las organizaciones.

El encuentro, según ha informado Loyola Andalucía en una nota, ha confirmado la vocación de continuidad con la que nació este foro, concebido como "un espacio de análisis y transferencia de conocimiento entre universidad y empresa".

Durante la jornada, los asistentes han podido profundizar en cuestiones de máxima actualidad, como la reestructuración de deudas, la transformación de los procesos económico-financieros mediante inteligencia artificial (IA) y la relación entre la función financiera, el gobierno corporativo y la estrategia empresarial.

ALIANZA ENTRE UNIVERSIDAD Y EMPRESAS

En la apertura del foro, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola, Jesús Duarte, ha destacado la importancia de consolidar este tipo de iniciativas para mantener a la facultad en conexión permanente con el tejido empresarial. En este sentido, ha subrayado que este contacto permite actualizar al profesorado, trasladar ese conocimiento al aula y reforzar una colaboración "fructífera" entre universidad y empresa.

La primera intervención ha estado centrada en la reestructuración de deudas desde una perspectiva financiera y contable, de la mano de José Morales y Lola Costa, del Departamento de Corporate Treasury de EY. Ambos han puesto de relieve la necesidad de abordar este tipo de operaciones desde una visión integral, teniendo en cuenta no solo su diseño financiero, sino también sus implicaciones contables y fiscales.

En esta línea, se ha incidido en que "uno de los errores más frecuentes en las reestructuraciones es no anticipar adecuadamente sus efectos en la cuenta de resultados, lo que puede llegar a comprometer o incluso obligar a reformular operaciones ya planteadas". Además, desde EY se ha reivindicado el "valor estratégico de la colaboración entre universidad y empresa, especialmente en la formación de los futuros profesionales que se incorporarán al mercado laboral".

IA Y PROCESOS FINANCIEROS

La segunda ponencia ha abordado el impacto de la IA en la transformación de los procesos de negocio, con especial atención al recorrido que va de la factura al pago. Jesús Garrido y Juan Manuel Priego, del Área de Digital Finance de EY, han explicado cómo "la IA está permitiendo automatizar tareas de registro y validación de datos, reduciendo la carga manual de trabajo y mejorando la eficiencia en la gestión".

Además, han apuntado a "una evolución inminente en la forma de interactuar con los sistemas empresariales, cada vez más apoyada en agentes inteligentes capaces de operar en lenguaje natural, incluso mediante voz, lo que abrirá una nueva etapa en la relación de los profesionales con las herramientas de gestión financiera".

FINANZAS Y BUEN GOBIERNO

La última sesión ha tomado la forma de conversación entre el director financiero de Agrosevilla, Jerónimo Camacho, y el profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola, Horacio Molina. Ambos han reflexionado sobre el papel de la función financiera en la empresa actual, cada vez más vinculada a la estrategia, al gobierno de la entidad y a la toma de decisiones en los órganos de dirección.

Durante el diálogo se ha puesto de manifiesto que "la dirección financiera no solo debe ofrecer información rigurosa sobre la actividad del negocio, sino también contribuir a simular escenarios, traducir las decisiones estratégicas en términos numéricos y facilitar la comunicación entre quienes gestionan la empresa y quienes asumen la máxima responsabilidad en su gobierno".

La jornada ha concluido con un espacio de 'networking' entre asistentes, ponentes y organizadores, reforzando así uno de los principales objetivos del foro, "generar un entorno de encuentro entre el mundo académico y el profesional que favorezca el intercambio de experiencias, la actualización de conocimientos y la construcción de alianzas de valor".