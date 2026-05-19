Voluntariado CaixaBank impulsa en Andalucía 22 actividades para más de 400 personas vulnerables en el Día de los Museos. - CAIXABANK

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank, con motivo del próximo Día Internacional de los Museos, ha puesto en marcha una iniciativa "de gran alcance" en toda Andalucía con el objetivo de acercar la cultura y el patrimonio a colectivos vulnerables a través del voluntariado. La programación se desarrolla en el marco de la cuarta edición del 'Mes Social' de Voluntariado CaixaBank, una iniciativa solidaria que moviliza durante mayo y principios de junio a empleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación la Caixa, así como a familiares, clientes y ciudadanía en general, mediante actividades sociales y medioambientales en todo el territorio.

En Andalucía se han organizado un total de 22 actividades culturales inclusivas en colaboración con 19 entidades sociales y con la participación de más de 400 beneficiarios, entre menores, jóvenes, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad, segçun ha informado la entidad en una nota.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la programación desarrollada en Málaga, donde 100 niños y niñas del programa CaixaProinfancia participarán, acompañados por 25 voluntarios, en visitas y talleres artísticos en el Centre Pompidou Málaga y el Museo Picasso junto a entidades como Prodiversa y ACCEM.

En Sevilla se desarrollarán seis actividades culturales dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos en situación de exclusión social, con cerca de 75 participantes entre usuarios y voluntarios en visitas al Museo Taurino, la Casa Fabiola y el Museo de Bellas Artes.

En Granada, Voluntariado CaixaBank celebrará una jornada cultural con 100 personas mayores procedentes de distintos centros de participación activa, que visitarán espacios emblemáticos como la Catedral de Granada, la Capilla Real y la Casa de los Pisa, acompañados por 30 voluntarios.

Almería concentrará cuatro actividades inclusivas en el Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería con más de 150 participantes entre usuarios y voluntarios. Las acciones estarán dirigidas a personas con discapacidad intelectual, movilidad reducida, trastorno del espectro autista y salud mental de entidades como Espacio Vive, Teama, Esperanza del Pulpí, Asprodalba, Aspapros y El Timón.

Córdoba organizará actividades para más de 40 beneficiarios, entre menores vulnerables y personas mayores, mediante visitas al Museo Arqueológico y a la Mezquita-Catedral junto a entidades como Hijas de la Caridad y Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En Jaén, usuarios de asociaciones vinculadas al síndrome de Down y otros colectivos sociales participarán en dos actividades culturales en el Museo Arqueológico de Úbeda acompañados por voluntarios.

Además, Cádiz desarrollará una visita cultural al Museo del Jabón de Sanlúcar de Barrameda junto a personas de la Asociación Sanluqueña de Fibromialgia, mientras que, en Huelva, usuarios de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer participarán en una actividad en la Gruta de las Maravillas.

Durante todo el mes de mayo y principios de junio, Voluntariado CaixaBank celebra la cuarta edición del 'Mes Social', con la que moviliza a empleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación "la Caixa", así como a sus familiares, amigos y clientes en todo el territorio. Las actividades están alineadas con sus ejes estratégicos: Educación Financiera, Digitalización, Impulso Profesional, Acompañamiento y Medioambiente.

Esta edición coincide con el 'Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible', declarado por la ONU, un contexto que refuerza el impulso de acciones solidarias para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Además, el 'Mes Social', que cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa" y empleados del Grupo CaixaBank, está abierto a toda la ciudadanía, que puede inscribirse en las actividades según sus preferencias y disponibilidad a través de la web de Voluntariado CaixaBank.

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional de Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación "la Caixa", así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.