¿Qué ha votado tu vecino? Consulta el mapa de resultados de las elecciones andaluzas del 17M calle a calle

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

¿Cómo se ha votado en tu barrio en las elecciones andaluzas del 17M? ¿Qué partido ha sido el más votado en tu calle? El mapa de resultados calle a calle permite consultar con detalle cómo se ha repartido el voto en Andalucía en las elecciones de 2026, más allá del resultado general por provincias y municipios.

El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta que logró en 2022 al quedarse con 53 escaños y tendrá que llegar a un pacto para gobernas. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

El interactivo de EpData permite acercarse sobre el mapa y consultar los resultados por zonas, con el porcentaje de voto obtenido por las principales formaciones. Busca tu calle o navega por el mapa para comprobar qué partido ha ganado en tu entorno y cómo han quedado las principales fuerzas políticas este 17M.