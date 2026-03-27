El Puerto de Almería abre al público este sábado la grúa Babcock & Wilcox y la locomotora Deutz

La grúa Babcock & Wilcox y la locomotora Deutz, dos elementos del patrimonio histórico portuario rehabilitado en levante del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería abrirá este sábado al público la Grúa Babcock & Wilcox y la locomotora Deutz, dos elementos del patrimonio histórico portuario rehabilitado en levante, tras su inauguración el pasado lunes.

Ambos espacios podrán visitarse de lunes a domingo, al igual que el Cable Inglés, con horarios fijados en función de la seguridad y la conservación, según ha informado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en un comunicado.

La Grúa Babcock & Wilcox, de los años 60 y rehabilitada y adaptada como mirador, podrá visitarse de 9,00 a 19,30 horas. Por su parte, la locomotora Deutz, adquirida por el Puerto de Almería en 1929 para el transporte de mercancías hasta 1967 y a la que la APA ha devuelto su estado original, abrirá de 9,00 a 21,00 horas.

A partir del domingo, con el cambio horario estacional, la apertura de la locomotora Deutz se ampliará hasta las 23,00 horas. La APA también prolongará hasta esa hora la del Cable Inglés, al adaptarlo a su horario de verano.