Abierto el plazo de inscripción para el programa de Actividades Multideportivas de Verano 2026 en Alcalá (Sevilla)

Imagen de archivo de los niños participantes en las Actividades de Verano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYTO. ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Deportes, ha abierto el plazo de inscripción para el programa de Actividades Multideportivas de Verano 2026 que se desarrollará desde el próximo viernes, 22 de junio, en los complejos deportivos Distrito Sur, San Juan y Malasmañanas con un total de 3.400 plazas para niños de entre cuatro y catorce años de edad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la programación incluye talleres, manualidades, actividades acuáticas, juegos tradicionales y diferentes disciplinas deportivas, con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa y de ocio durante el periodo estival.

En esa línea, el delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha explicado que este programa "es una fuente de salud, al mismo tiempo que favorece la conciliación laboral y familiar propiciando entornos de juegos saludables, prácticas y valores de vida sana".

Por su parte, en el Complejo Deportivo Distrito Sur, las actividades son del 22 de junio al 28 de agosto, con 175 plazas semanales. Mientras, en San Juan, el programa se extenderá del 22 de junio al cuatro de septiembre con cien plazas por semana, y en Malasmañanas se llevará a cabo del 22 de junio al 31 de julio con 120 plazas semanales.

El precio es de 30 euros por semana, con posibilidad de aplicar distintas bonificaciones, como un 60 por ciento para familias numerosas de categoría especial, 50 por ciento para familias numerosas de categoría general, 20 por ciento para el segundo y sucesivos miembros de la misma unidad familiar inscritos en el mismo programa y del 50 por ciento para personas con diversidad funcional.

Además, cuenta con un descuento del cien por cien para familias en riesgo de exclusión social, teniendo que gestionarse esta última bonificación por Servicios Sociales. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes anterior al inicio de cada turno semanal