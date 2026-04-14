Advierten de una agresión verbal contra un médico en Lora del Río (Sevilla): "Sinvergüenza, esto no va a quedar así"

Archivo - Médico con un cartel frente a las agresiones en imagen de archivo. - ZHANNA DANILOVA/ COMCAS - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha advertido este martes de una agresión verbal contra un sanitario del Centro de Salud Virgen de Setefilla en Lora del Río, dado que el mismo habría sufrido insultos y amenazas por parte del padre de un paciente al recomendar el traslado del mismo a la ciudad tras un episodio epiléptico, llegando incluso a requerir la intervención de la Guardia Civil.

Según ha expresado el sindicato en una nota de prensa, la agresión tuvo lugar este domingo, 12 de abril, cuando el profesional acudió sobre las 16,30 horas a un domicilio de la localidad para atender una crisis epiléptica.

Así, una vez en este inmueble, tanto el facultativo como el enfermero que lo acompañaban se dirigieron a la habitación del paciente y comprobaron que presentaba un "estado normal" y que la crisis "había remitido". No obstante, el doctor consideró que el traslado a Sevilla era "recomendable", dado que el paciente había sufrido un episodio de este tipología "hacía aproximadamente un año".

El sindicato ha indicado que fueron los propios padres del paciente los que relataron que el sábado anterior su hijo había "consumido cosas" y que ello podría estar relacionado con lo ocurrido. El facultativo recomendó entonces su traslado, pero el padre "mostró su desacuerdo" y comenzó a "proferir insultos y amenazas contra el médico", tales como "Sinvergüenza, esto no va a quedar así".

Posteriormente, cuando el equipo sanitario regresó al centro de salud, "esta persona accedió al interior, vociferando y con actitud agresiva". El médico, según el sindicato, llamó para solicitar ayuda de la Guardia Civil. Una vez allí los agentes, identificaron al presunto agresor. Posteriormente, el médico interpuso una denuncia.

En este sentido, el SMS ha pedido el refuerzo de la protección de los profesionales sanitarios y medidas "eficaces" contra amenazas y coacciones. "No podemos permitir que trabajar se convierta en una situación de riesgo", han concluido.