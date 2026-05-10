La Agencia Espacial Europea reúne en Sevilla al ecosistema mundial de observación terrestre comercial

Archivo - Imagen de archivo. Un satélite de Sateliot. - SATELIOT - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) celebra en Sevilla el Tercer Foro de Comercialización de Observación de la Tierra de la ESA (ESA CommEO), que reunirá al ecosistema mundial de observación de la Tierra durante tres días de conocimiento, innovación y 'networking' de "alto nivel", del 12 al 14 de mayo de 2026.

Según ha detallado la organización del evento en declaraciones a Europa Press, el foro contará con ponencias magistrales, mesas redondas, espacios de exposición y oportunidades de 'networking' organizadas específicamente para fomentar nuevas alianzas e impulsar el crecimiento comercial dentro del sector de la observación de la Tierra, con el objetivo de lograr beneficios sociales y sostenibilidad a largo plazo. El foro está dirigido a empresas del sector, inversores, responsables políticos, autoridades públicas y actores del ecosistema de innovación.

Como contexto, la observación comercial de la Tierra permite la monitorización, predicción y toma de decisiones basadas en datos para el clima, el medio ambiente y la resiliencia, tal y como ha apuntado la coordinadora de comunicación y eventos en la división O-Lab de la ESA, Sharon Gallo, quien además ha destacado que el foro funciona como un "gran punto de encuentro", facilitando el diálogo a lo largo de toda la cadena de valor, desde empresas y usuarios hasta instituciones, "con la vista puesta en la financiación y la tecnología, y apoyando la transición de la innovación hacia el impacto en el mercado".

Entre los ponentes confirmados figuran el director general de la ESA, Joseph Aschbacher; la directora de Programas de Observación de la Tierra, Simonetta Cheli; así como representantes de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y agencias espaciales de Luxemburgo, Suecia y Países Bajos. También participarán directivos de empresas españolas como Indra Space, que acudirá con su director de misiones de observación terrestre, Demetrio Zorita, o el comandante de la Guardia Civil Antonio Gómez.

La edición de este año de CommEO se centra en las últimas tendencias emergentes del mercado comercial de EO (Earth Observation) y, por primera vez, el evento contará con oportunidades especiales de patrocinio. Según ha apuntado Gallo, el debate girará en torno al momento que atraviesa el sector, que se encuentra entrando en una nueva fase de madurez, impulsada por el rápido crecimiento de la inversión privada, la aparición de servicios listos para el mercado y la "creciente relevancia estratégica" de este ámbito en los sectores civil, de seguridad, resiliencia y defensa.

Además, una zona de exposición dedicada, abierta durante todo el evento, ofrecerá una plataforma única para que las organizaciones presenten soluciones, productos y "servicios innovadores de observación de la Tierra" ante una audiencia internacional compuesta por líderes de la industria, inversores y responsables de la toma de decisiones.

En esta línea, el encuentro ofrece la oportunidad de conocer instituciones, líderes de la industria, startups, inversores, usuarios y emprendedores, y conectar con potenciales socios, mientras se debaten las principales tendencias y desafíos del mercado.

Por otro lado, una de las principales motivaciones del evento es la evolución desde la provisión de datos hacia la 'Inteligencia de la Tierra' (Earth Intelligence), que consiste en transformar los datos EO en información accionable mediante inteligencia artificial, modelos fundacionales, infraestructuras en la nube, sistemas autónomos y ecosistemas digitales integrados.

Otro factor "clave" es la necesidad de reforzar la autonomía estratégica y la competitividad de Europa en el mercado global de EO, garantizando que la industria europea pueda crecer comercialmente, mientras mantiene el liderazgo en capacidades fiables.

En este sentido, los objetivos del foro son acelerar el crecimiento comercial de los servicios de Observación de la Tierra, conectar a las empresas del sector EO con inversores y clientes, presentar aplicaciones de EO listas para el mercado y casos de éxito, y reforzar la competitividad global de Europa en los mercados del sector.

SESIÓN DE 'MATCHMAKING'

Mediante reuniones individuales, seleccionadas y organizadas, buscan ofrecer un "entorno estructurado" para que 'startups', líderes de la industria e inversores establezcan alianzas de gran impacto, ya sea para la búsqueda de capital riesgo, colaboradores técnicos o nuevos clientes.

Además, la Agencia Espacial Europea (ESA) y Creative Destruction Lab (CDL-Milan) celebran durante estas jornadas la final entre los cinco clasificados del Tercer Premio CommEO. Esta competición, creada conjuntamente, está diseñada para 'startups' ambiciosas en fase inicial que buscan respaldar su innovación técnica con una sólida estrategia comercial, evaluada por un jurado compuesto por "expertos de alto nivel".

Estos premios incluyen una entrevista garantizada para el Programa Global CDL Space de Creative Destruction Lab, un vale de 25.000 euros para datos de ESA Third-Party Missions (TPM), un vale de 10.000 euros para servicios de computación en la nube, créditos de datos comerciales de SkyWatch por valor de 8.600 euros, doce meses de SkyWatch BUILD con soporte Tier 2 --valorado en 6.500 euros--, integración de API, soporte práctico, orientación para el desarrollo y lanzamiento al mercado, además de entrada gratuita al evento.

En suma, el foro ofrece a sus participantes una experiencia al aire libre el 13 de mayo, de 18,00 a 20,00 horas, con un recorrido por la Plaza de España, el barrio de Santa Cruz, y vistas a la Giralda, la Catedral y el Real Alcázar. El foro se celebrará en el Hotel Meliá Lebreros.